Держагенство відновлення захистило 46 об’єктів "Укренерго" і в березні планує завершити захист 120 об’єктів обленерго

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України виконало захист 46 об’єктів на 22 підстанціях НЕК "Укренерго", в березні має закінчити такий захист на 120 об’єктах операторів розподілу електроенергії, повідомив голова агентства Сергій Сухомлин.

"На сьогодні виконали захист на 22 підстанціях "Укренерго", всього 46 об’єктів. Термін будівництва склав 2 роки. Один показник, який важливий для нас, – за час ударів по цих об’єктам, а за день могло бути 12 прямих ударів шахедів, жоден трансформатор не був знищений", – сказав Сухомлин під час публічного звітного заходу агентства перед донорами щодо підсумків діяльності у 2025 році та пріоритетів роботи на 2026 рік, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що агентство отримало доручення від уряду провести подібний захист на об’єктах операторів розподільчих мереж, і планує завершити такі роботи на 120 об’єктах.

"У жовтні, коли ми побачили, що росія атакує невелику розподільчу інфраструктуру, було вирішено робити аналогічний захист там. Будівництво почалося в середині листопада, по деяким об’єктам – у грудні. Відбувається, як мінімум, у дві зміни. У березні маємо закінчити по всім 120 об’єктам, по яким є доручення уряду", – пояснив Сухомлин.

Він розповів, що, наприклад, у Чернігівській області повітряні тривоги тривають 13,5 годин на добу, відбувається багато ударів по об’єктам, знищено багато техніки, але постраждалих немає.

За словами Сухомлина, тиждень тому агентство отримало доручення уряду закупити генератори резервного живлення, які можна було б оперативно підключати до об’єктів тепло- та водозабезпечення.

"На сьогодні перші майже 12 МВт зайшли в Київ", – зазначив він.

Сухомлин додав також, що Італія передала 120 МВт бойлерів для прифронтових громад.