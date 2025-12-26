Інтерфакс-Україна
Економіка
12:12 26.12.2025

Посилення захисту портів є стратегічним для роботи агросектору в 2026р. - ВАР

Фото: https://www.facebook.com

Захист портової інфраструктури залишається критично важливим для стабільного експорту української аграрної продукції та збереження глобальної продовольчої безпеки, заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук в ефірі "Єдиних новин".

"Війна щороку призводить до значних втрат, насамперед людських. Водночас поточний сезон демонструє доволі позитивні результати у виробництві зернових та олійних культур, що створює потенціал для формування нових експортних партій. Але ключовий виклик сьогодні — це можливість експорту через постійні обстріли портів Великої Одеси та інфраструктури на Дунаї", - сказав він.

Марчук наглосив, що атаки на портову інфраструктуру є загрозою не лише для української економіки, а й для глобального ринку.

"Українська аграрна продукція відіграє важливу роль у стримуванні світових цін на продовольство, і будь-які перебої з експортом швидко відчуває світ. Ми вже бачили у 2022 році, що через неможливість українського експорту ціни на продукти харчування у світі зросли більш ніж на 15%. Саме тому зусилля уряду України щодо залучення міжнародних партнерів до посилення систем протиповітряної оборони для захисту портів мають стратегічне значення для роботи аграрного сектору у 2026 році", — резюмував заступник голови ВАР.

