Інтерфакс-Україна
Економіка
16:15 14.01.2026

НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень

3 хв читати
НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) з 14 січня пом’якшив низку валютних обмежень і уточнив окремі норми валютного регулювання, зокрема запровадив новий стимулюючий "позиковий" ліміт для операцій бізнесу, а також дозволив продавцям повертати кошти за товар на рахунки фізосіб за кордоном за визначених умов.

"Ключова мета таких змін – створити регуляторне підґрунтя для сприяння реструктуризації "старих" зовнішніх позик вітчизняними компаніями, що важливо для залучення нових ресурсів в економіку України", – йдеться в повідомленні Нацбанку в середу.

Згідно з повідомленням, розмір "позикового" ліміту дорівнюватиме сумі коштів, яка надійшла за кредитом або позикою з-за кордону в інвалюті на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року.

У межах цього ліміту компанії зможуть, зокрема, погашати "старі" зовнішні кредити та позики (одержані до 20 червня 2023 року) і сплачувати проценти за ними, здійснювати розрахунки за імпорт товарів, поставка яких відбулася до 23 лютого 2021 року, повертати нерезиденту-покупцю передоплату за товар, сплачену до 23 лютого 2022 року, фінансувати закордонні відокремлені підрозділи понад чинний ліміт, а також репатріювати дивіденди понад встановлений ліміт.

НБУ уточнив, що операції в межах "позикового" ліміту здійснюватимуться в банку, на рахунки в якому бізнес отримав залучений кредит, а інші параметри таких запозичень мають відповідати умовам для "нових" зовнішніх кредитів, зокрема щодо максимальної ставки 12% річних і заборони дострокових платежів.

Також регулятор дозволив вітчизняним продавцям і виробникам переказувати валюту на рахунки фізичних осіб в іноземних банках для відшкодування коштів за повернений або непоставлений товар за низки умов, серед яких – повернення на рахунок, з якого здійснювалася оплата, та сума, що не перевищує вартість товару під час купівлі.

Крім того, для імплементації розпорядження Кабміну від 5 листопада 2025 року №1209-р НБУ уточнив окремі підходи валютного нагляду щодо граничних строків розрахунків за експорт. Зокрема, регулятор передбачив, що ці вимоги не поширюватимуться на товари, що експортуються за зовнішньоекономічним договором, право вимоги за яким перейшло до Експортно-кредитного агентства (ЕКА), на суму страхового відшкодування, сплаченого ним експортеру товарів.

Також центробанк вилучив експорт страхових послуг з переліку операцій, до яких застосовується вимога щодо дотримання граничних строків розрахунків.

Пом’якшення валютних обмежень та уточнення валютного регулювання затверджено постановами правління НБУ, обидві ухвалені 13 січня 2026 року та набрали чинності з 14 січня 2026 року.

Як повідомлялося, з травня 2025 року Нацбанк у межах "стимулюючої валютної лібералізації" дозволив українським підприємствам здійснювати окремі валютні операції понад установлені обмеження в межах "інвестиційного" ліміту, який дорівнює сумі коштів, залученій до статутного капіталу підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті.

До переліку таких операцій, зокрема, належать розрахунки за імпорт товарів, поставлених до 23 лютого 2021 року, повернення нерезиденту-покупцю передоплати за товар, сплаченої до 23 лютого 2022 року, виконання боргових зобов’язань за "старими" зовнішніми кредитами, одержаними до 20 червня 2023 року, а також фінансування власних закордонних відокремлених підрозділів понад окремо встановлений для цього ліміт.

Теги: #помякшення #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:41 09.01.2026
НБУ оновив положення про систему BankID

НБУ оновив положення про систему BankID

14:39 07.01.2026
НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

НБУ в грудні оштрафував банк МІБ на 14,5 млн грн, ТАСкомбанк – на 10 млн грн, Ощадбанк – на 5,5 млн грн

12:34 02.01.2026
Індекс очікувань ділової активності у грудні-2025 став найвищим для цього місяця попри зниження – НБУ

Індекс очікувань ділової активності у грудні-2025 став найвищим для цього місяця попри зниження – НБУ

16:08 31.12.2025
НБУ з 31 грудня пом’якшує валютні обмеження для резидентів Defence City

НБУ з 31 грудня пом’якшує валютні обмеження для резидентів Defence City

14:09 07.08.2025
Бізнес підтримує пом’якшення валютних обмежень, водночас сподівається на розгляд інших пропозицій

Бізнес підтримує пом’якшення валютних обмежень, водночас сподівається на розгляд інших пропозицій

13:06 18.07.2024
Графіки відключень зі зниженням температури найближчими днями стануть м'якшими - радник прем'єра

Графіки відключень зі зниженням температури найближчими днями стануть м'якшими - радник прем'єра

21:58 30.11.2023
НБУ знімає всі обмеження для банків і фінкомпаній на продаж готівкової валюти населенню

НБУ знімає всі обмеження для банків і фінкомпаній на продаж готівкової валюти населенню

08:58 18.10.2021
Туніс скасовує карантин для організованих туристів

Туніс скасовує карантин для організованих туристів

21:14 17.09.2021
Велика Британія пом'якшує систему обмежень в'їзду з-за кордону

Велика Британія пом'якшує систему обмежень в'їзду з-за кордону

16:59 16.06.2021
Франція пом'якшить масковий режим і скасує комендантську годину

Франція пом'якшить масковий режим і скасує комендантську годину

ВАЖЛИВЕ

РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Шмигаль про три ключові завдання на посаді глави Міненерго: відновлення, стійкість і модернізація

Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

ОСТАННЄ

Ексзаступниця міністра розвитку громад Москаленко претендує на посаду заступника міністра енергетики

Свириденко про Наталуху: На посаді голови ФДМ він зможе забезпечити стратегічний та ефективний підхід до управління держактивами

Шмигаль підтримує добудову блоків на Хмельницькій АЕС

Інвестконцепція Dragon Capital та Amber Infrastructure перемогла у відборі для Фонду реконструкції України від ЄК

ЄІБ надав Кредобанку портфельну гарантію на EUR6 млн для розширення кредитування ММСБ

"Доньки" МХП поручилися за можливий новий випуск його облігацій на суму до $1 млрд

Rozetka за 9 міс.-2025 заробила дві третини загального виторгу десятки лідерів онлайн-ритейлу – дослідження

РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

Аналітичні центри пропонують поріг ПДВ для ФОПів у 6 млн грн замість ініційованого урядом 1 млн грн

Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА