НБУ з 14 січня запровадив "позиковий" ліміт і пом'якшив низку валютних обмежень

Національний банк України (НБУ) з 14 січня пом’якшив низку валютних обмежень і уточнив окремі норми валютного регулювання, зокрема запровадив новий стимулюючий "позиковий" ліміт для операцій бізнесу, а також дозволив продавцям повертати кошти за товар на рахунки фізосіб за кордоном за визначених умов.

"Ключова мета таких змін – створити регуляторне підґрунтя для сприяння реструктуризації "старих" зовнішніх позик вітчизняними компаніями, що важливо для залучення нових ресурсів в економіку України", – йдеться в повідомленні Нацбанку в середу.

Згідно з повідомленням, розмір "позикового" ліміту дорівнюватиме сумі коштів, яка надійшла за кредитом або позикою з-за кордону в інвалюті на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року.

У межах цього ліміту компанії зможуть, зокрема, погашати "старі" зовнішні кредити та позики (одержані до 20 червня 2023 року) і сплачувати проценти за ними, здійснювати розрахунки за імпорт товарів, поставка яких відбулася до 23 лютого 2021 року, повертати нерезиденту-покупцю передоплату за товар, сплачену до 23 лютого 2022 року, фінансувати закордонні відокремлені підрозділи понад чинний ліміт, а також репатріювати дивіденди понад встановлений ліміт.

НБУ уточнив, що операції в межах "позикового" ліміту здійснюватимуться в банку, на рахунки в якому бізнес отримав залучений кредит, а інші параметри таких запозичень мають відповідати умовам для "нових" зовнішніх кредитів, зокрема щодо максимальної ставки 12% річних і заборони дострокових платежів.

Також регулятор дозволив вітчизняним продавцям і виробникам переказувати валюту на рахунки фізичних осіб в іноземних банках для відшкодування коштів за повернений або непоставлений товар за низки умов, серед яких – повернення на рахунок, з якого здійснювалася оплата, та сума, що не перевищує вартість товару під час купівлі.

Крім того, для імплементації розпорядження Кабміну від 5 листопада 2025 року №1209-р НБУ уточнив окремі підходи валютного нагляду щодо граничних строків розрахунків за експорт. Зокрема, регулятор передбачив, що ці вимоги не поширюватимуться на товари, що експортуються за зовнішньоекономічним договором, право вимоги за яким перейшло до Експортно-кредитного агентства (ЕКА), на суму страхового відшкодування, сплаченого ним експортеру товарів.

Також центробанк вилучив експорт страхових послуг з переліку операцій, до яких застосовується вимога щодо дотримання граничних строків розрахунків.

Пом’якшення валютних обмежень та уточнення валютного регулювання затверджено постановами правління НБУ, обидві ухвалені 13 січня 2026 року та набрали чинності з 14 січня 2026 року.

Як повідомлялося, з травня 2025 року Нацбанк у межах "стимулюючої валютної лібералізації" дозволив українським підприємствам здійснювати окремі валютні операції понад установлені обмеження в межах "інвестиційного" ліміту, який дорівнює сумі коштів, залученій до статутного капіталу підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті.

До переліку таких операцій, зокрема, належать розрахунки за імпорт товарів, поставлених до 23 лютого 2021 року, повернення нерезиденту-покупцю передоплати за товар, сплаченої до 23 лютого 2022 року, виконання боргових зобов’язань за "старими" зовнішніми кредитами, одержаними до 20 червня 2023 року, а також фінансування власних закордонних відокремлених підрозділів понад окремо встановлений для цього ліміт.