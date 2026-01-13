Інтерфакс-Україна
17:15 13.01.2026

Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

Ситуація з енергозабезпеченням правого берега Києва погіршилася до рівня лівого берега, вважає гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Який статус у столиці зараз: все місто знаходиться у екстрених відключеннях. Якщо дуже спрощувати, то ситуація на правому березі погіршилася до рівня лівого берега", – написав він у Facebook у вівторок.

При цьому Коваленко зазначив, що приблизно 70% виїздів ремонтних бригад здійснюються за умовно хибними викликами. Тобто люди роблять заявки через те, що світла менше, ніж вони очікували, або через проблеми в/на будинках. І тільки 30 - це реальні проблеми, де треба втручання бригад мереж, пояснив він.

СЕО YASNO звернувся до споживачів із проханням залишати тільки реальні заявки, аби не відволікати кадровий ресурс від ліквідації справжніх аварій.

Як повідомлялося, від часу масованої атаки РФ на Київ 9 січня лівий берег столиці перебуває в режимі аварійних відключень електроенергії. Аварійні відключення також застосовувалися почасти в Голосіївському та Печерському районах, а короткостроково - в інших районах. Після атаки 13 січня весь Київ перейшов на аварійні графіки.

 

Теги: #київ #yasno #енергетика

