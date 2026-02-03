Інтерфакс-Україна
Економіка
11:33 03.02.2026

Україна у 2025р не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на EUR4 млрд – консорціум RRR4U

Невиконані за підсумками 2025 року 15 індикаторів плану в рамках програми Ukraine Facility можуть коштувати Україні близько EUR4 млрд, йдеться у презентації консорціуму RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine).

Згідно з презентацією RRR4U на сайті організації, за підсумками I-III кварталів 2025 року обсяг невиконаних індикаторів становить понад EUR1,3 млрд. Зокрема, в першому кварталі 2025 року не виконано індикатор щодо збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду (близько EUR0,3 млрд), у другому кварталі - індикатори щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та цифровізації виконавчого провадження (близько EUR0,7 млрд), у третьому - індикатор щодо прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії (близько EUR0,3 млрд).

Найбільший обсяг невиконаних зобов’язань припадає на четвертий квартал 2025 року, за який Україна не виконала 11 індикаторів загальною вартістю понад EUR2,6 млрд. Серед них – зміни до законодавства щодо державної служби, скасування призупинення дії закону про державну допомогу, дерегуляція в окремих секторах, удосконалення дозвільних процедур для інвестицій у відновлювальні джерела енергії, визначення спеціального статусу НКРЕКП, призначення номінованого оператора ринку електричної енергії, а також набрання чинності законами у сферах житлової політики, централізованого теплопостачання та залізничного транспорту.

Водночас у презентації зазначається, що запровадження Єврокомісією механізму часткового оцінювання дозволяє Україні отримувати частину фінансування за окремими індикаторами, однак невиконані зобов’язання можуть зберігатися лише протягом обмеженого періоду. Після цього відповідні кошти можуть бути втрачені безповоротно.

RRR4U також звертає увагу на ризики 2026 року. Зокрема, індикатор щодо заповнення вакантних посад у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) залишається невиконаним майже рік, що створює ризик безповоротної втрати близько EUR0,3 млрд уже наприкінці Ікв.-2026р. Крім того, станом на початок 2026 року Україна не має виконаних індикаторів за Ікв.-2026 року, при збереженні значного переліку зобов’язань на наступні квартали.

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу на суму EUR50 млрд на 2024–2027 роки, фінансування в межах якої надається траншами після підтвердження виконання узгоджених структурних індикаторів Плану України. Загальна сума допомоги Україні в рамках Ukraine Facility, яка була виділена з березня 2024 року, становить EUR26,8 млрд, що відповідає майже 70% коштів, доступних за першим напрямом Ukraine Facility. Останній транш від Єврокомісії надійшов 22 грудня 2025 року в обсязі EUR2,3 млрд.

 

Теги: #ukraine_facility_program #фінансування #єс

