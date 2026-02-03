Інтерфакс-Україна
Економіка
12:34 03.02.2026

МХП оголосила довипуск євробондів-2029 під 10,5% на $100 млн

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, оголосила запуск додаткового розміщення єврооблігацій із погашенням у 2029 році та ставкою 10,5% річних на $100 млн.

"Додаткове розміщення здійснюється на додачу до обсягу в $450 млн, випущених 28 січня 2026 року — у відповідь на значний інтерес з боку інвесторів та сприятливі ринкові можливості", – йдеться у повідомлені компанії у вівторок.

На думку МХП, це чіткий сигнал, який свідчить про довгострокову довіру з боку міжнародних інвесторів та фінансових інституцій до стійкості бізнес-моделі МХП, якості корпоративного управління та здатності компанії працювати в умовах безпрецедентних викликів.

Зазначається, що кошти, залучені в результаті додаткового розміщення, разом із коштами від первинного випуску єврооблігацій-2029 будуть спрямовані на фінансування пропозиції викупу та погашення всього випуску єврооблігацій-2026 зі ставкою 6,95% та строком погашення на початку квітня 2026 році, а також на покриття витрат, пов’язаних із розміщенням облігацій.

"Пропозиція (довипуску євробондів-2029) замінює використання $100 млн внутрішніх грошових коштів групи, які спочатку були призначені для часткового погашення облігацій 2026 року. Залишені грошові кошти, враховуючи будь-які надходження, що перевищують $100 млн, будуть замість цього в основному зберігатися за межами України та розподілятися на майбутні інвестиційні ініціативи групи, включно з капітальними витратами та поточними операційними потребами", – наголошується також у повідомлені.

Згідно із даними Франкфуртської фондової біржі, нові євробонди-2029 МХП у вівторок подорожчали на 0,07% і котируються дорожче номіналу – 102,41%.

Лід-менеджером їх випуску виступали JP Morgan та Dragon Capital.

Акції компанії на Лондонській фондовій біржі у вівторок подорожчали на 0,23% – до $8,76 за штуку.

Як повідомлялося, МХП у ранній період оголошеного 15 січня викупу єврооблігацій на $550 млн із погашенням 3 квітня цього року отримала заявки на їх викуп на суму $330,786 млн, або 60,01%.

Тендерна пропозиція щодо викупу остаточно закінчується о 23:59 (за нью-йоркським часом) 12 лютого, а на 18 лютого заплановано викуп всіх єврооблігацій-2026, які ще залишаться в обігу.

Ціну викупу єврооблігацій-2026, які було випущено під 6,95% річних, в тендері було встановлено на рівні номіналу.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.

Теги: #евробонди #мхп #випуск

