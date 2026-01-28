МХП розмістив новий випуск євробондів-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 10,2%

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП завершила розміщення єврооблігацій загальною номінальною вартістю $450,0 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення в 2029 році, це перший випуск українським емітентом євробондів з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

"МХП має намір використовувати кошти, отримані від продажу, для фінансування тендерної пропозиції та викупу всієї сукупної номінальної вартості $550 млн облігацій МХП зі ставкою 6,95% і терміном погашення в 2026 році", – йдеться у оголошенні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE) у середу.

Згідно з ним, емітентом нових облігацій знову стала дочірня компанія MHP Lux S.A. (Люксембург) з гарантіями материнської MHP SE та деяких її дочірніх компаній в Україні. Єврооблігації мають рейтинг "CCC+" від S&P.

МХП нагадало, що будь-які єврооблігації-2026, що не були подані на тендер, як очікується, буде погашено за номінальною вартістю відповідно до повідомлення про погашення, опублікованого одночасно з тендерною пропозицією 18 лютого 2026 року.00

За даними LSE, курс акцій МХП з початку торгів у середу підскочив на 10,19% – до $9,08 за акцію – востаннє так дорого вони коштували на самому початку 2020 року. За цим курсом капіталізація компанії складає біля $914 млн.

Як повідомлялося, МХП позаминулого тижня оголосила про викуп своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та плани нового випуску єврооблігацій із погашенням у 2029 році для фінансування такого викупу. Попередня запропонована ціна розміщення нового випуску, за даними джерел, складала 11,0%.

Дилер-менеджерами виступають JP Morgan SE (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) та Dragon Capital.

Згідно із пропозицію, ціна викупу дорівнює номіналу плюс нараховані відсотки. Запропоновані два терміни подачі заявок – ранній, до 17:00 (за часом Нью-Йорка) 29 січня, та остаточний, до 23:59 (за часом Нью-Йорка) 12 лютого 2026 року, які відрізняються термінами розрахунків, але ціна викупу однакова.

"Метою Тендерної пропозиції є проактивне та обачне вирішення проблеми заборгованості Групи за облігаціями до їх погашення 3 квітня 2026 року та пов’язаних з цим операційних та фінансових ризиків, тим самим сприяючи безперешкодному переходу власників облігацій до пропозиції нових облігацій та розширенню їхнього кредитного ризику", – зазначала МХП.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. із погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, 15 січня під час оголошення про викуп зросли в ціні на 0,12% – до 95,31% від номіналу, що було максимумом з кінця 2021 року, тоді як облігації із погашення у 2029 році – на 0,10%, до 86,17%. У цю середу вони зросли в ціні відповідно на 0,03% – до 97,31% від номіналу та на 1,78% – до 88,87% від номіналу.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.