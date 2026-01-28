Інтерфакс-Україна
Економіка
12:32 28.01.2026

Енергосистема потребує приватних інвестицій для покриття дефіциту генерації – очільник "Укренерго"

2 хв читати
Енергосистема потребує приватних інвестицій для покриття дефіциту генерації – очільник "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Інвестиції у будівництво нових об’єктів генерації – це те, що принесе вигоду як самим інвесторам, так і українській енергосистемі, наголосив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час онлайн-участі в засіданні правління Європейської Бізнес Асоціації.

Він поінформував під час засідання представників найбільших фінансово-промислових груп України про поточну ситуацію в енергетиці та перспективи на найближче майбутнє.

"Починаючи з жовтня минулого року, ворог здійснює комплексні атаки на енергооб’єкти, застосовуючи дуже широкий арсенал озброєнь: від реактивної артилерії до керованих авіабомб, ударних дронів, крилатих і балістичних ракет. Зазнали пошкоджень багато об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії у більшості регіонів України", – сказав Зайченко.

За його словами, в енергосистемі виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії наразі неможливо. За таких умов, для української енергетики дуже важливе залучення приватних інвестицій у будівництво об’єктів генерації.

Як нагадав очільник "Укренерго", завдяки спецаукціонам НЕК упродовж минулого року в енергосистемі з’явилось 423 МВт нових генеруючих потужностей.

"Вдячні бізнесу, який вкладає кошти у проєкти, що посилюють стійкість енергосистеми у таких складних умовах", – наголосив він.

Окрім того, Зайченко відзначив важливість підключення до загальної мережі тих генеруючих потужностей, які наразі бізнес та промисловість використовують виключно як резервні джерела живлення на випадок погодинних чи аварійних відключень.

"У разі роботи на ринку електроенергії такі установки могли б покривати частину дефіциту потужності в енергосистемі та водночас приносити прибуток своїм власникам", – зазначив він.

За попередніми експертними оцінками, загальний дефіцит придатних для експлуатації генеруючих потужностей в Україні наразі перевищує 4 ГВт.

Теги: #укренерго #єба #зайченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 28.01.2026
В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

18:35 26.01.2026
"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

16:04 26.01.2026
ЄБА закликає МВС та Головний сервісний центр забезпечити технічну можливість перереєстрації вживаних авто

ЄБА закликає МВС та Головний сервісний центр забезпечити технічну можливість перереєстрації вживаних авто

14:28 26.01.2026
РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

19:33 25.01.2026
"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

10:09 24.01.2026
"Укренерго" ввело аварійні відключення в кількох областях після нічного обстрілу РФ

"Укренерго" ввело аварійні відключення в кількох областях після нічного обстрілу РФ

12:47 22.01.2026
Аварійні відключення застосовуються у більшості областей, є знеструмлення у трьох областях після обстрілів – "Укренерго"

Аварійні відключення застосовуються у більшості областей, є знеструмлення у трьох областях після обстрілів – "Укренерго"

08:06 22.01.2026
Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

18:50 21.01.2026
"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

16:49 21.01.2026
Брехт загинув на одному з атакованих РФ об’єктів, де особисто керував відновлювальними роботами – "Укренерго"

Брехт загинув на одному з атакованих РФ об’єктів, де особисто керував відновлювальними роботами – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

ОСТАННЄ

Банки розділилися в оцінках ймовірності зниження ставки НБУ у четвер – опитування

Повернення валютної виручки у 2025 зросло на 5% – НБУ

Рада може схвалити два законопроєкти щодо промислового безвізу із ЄС у лютому – віцепрем’єр

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ знову знизив ставки гривневих ОВДП

Рішення уряду щодо мобільної генерації формують нову логіку енергетичної стійкості – RSE Group Ukraine

Україна та Польща домовилися про збільшення на 20% до кінця квітня потужностей для імпорту газу – Шмигаль

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

НКРЕКП відтермінувала видачу ліцензії "Харківським тепломережам" як правонаступнику "Харківводоканалу" через борг за е/е в 4,9 млрд грн

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

Мінекономіки з 2 лютого відновить прийом заявок на гранти для садівництва та теплиць, бюджет на 2026 р. — $465 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА