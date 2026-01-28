Енергосистема потребує приватних інвестицій для покриття дефіциту генерації – очільник "Укренерго"

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Інвестиції у будівництво нових об’єктів генерації – це те, що принесе вигоду як самим інвесторам, так і українській енергосистемі, наголосив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час онлайн-участі в засіданні правління Європейської Бізнес Асоціації.

Він поінформував під час засідання представників найбільших фінансово-промислових груп України про поточну ситуацію в енергетиці та перспективи на найближче майбутнє.

"Починаючи з жовтня минулого року, ворог здійснює комплексні атаки на енергооб’єкти, застосовуючи дуже широкий арсенал озброєнь: від реактивної артилерії до керованих авіабомб, ударних дронів, крилатих і балістичних ракет. Зазнали пошкоджень багато об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії у більшості регіонів України", – сказав Зайченко.

За його словами, в енергосистемі виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії наразі неможливо. За таких умов, для української енергетики дуже важливе залучення приватних інвестицій у будівництво об’єктів генерації.

Як нагадав очільник "Укренерго", завдяки спецаукціонам НЕК упродовж минулого року в енергосистемі з’явилось 423 МВт нових генеруючих потужностей.

"Вдячні бізнесу, який вкладає кошти у проєкти, що посилюють стійкість енергосистеми у таких складних умовах", – наголосив він.

Окрім того, Зайченко відзначив важливість підключення до загальної мережі тих генеруючих потужностей, які наразі бізнес та промисловість використовують виключно як резервні джерела живлення на випадок погодинних чи аварійних відключень.

"У разі роботи на ринку електроенергії такі установки могли б покривати частину дефіциту потужності в енергосистемі та водночас приносити прибуток своїм власникам", – зазначив він.

За попередніми експертними оцінками, загальний дефіцит придатних для експлуатації генеруючих потужностей в Україні наразі перевищує 4 ГВт.