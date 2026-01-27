Інтерфакс-Україна
Економіка
11:23 27.01.2026

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

1 хв читати
Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Австралійська European Lithium Limited, яка котирується на Австралійській фондовій біржі (ASX) під тікером "EUR", повідомила у вівторок про укладення обов’язкової угоди про придбання 100% акцій Velta Holding, американської титанової компанії, що володіє однойменними виробничими та гірничодобувними активами в Україні.

"Згідно з умовами угоди, European Lithium придбає 100% випущеного капіталу Velta за загальну суму приблизно 173 млн повністю оплачених акцій European Lithium, за умови завершення остаточної перевірки та виконання звичайних попередніх умов", – йдеться у біржовому повідомленні.

Відповідно до даних ASX, з відкриття торгів у вівторок акції European Lithium подешевшали на 6,56% – до AUD0,28 за акцію (близько $0,19 за акцію).

Після виконання цих умов акції будуть випущені та передані існуючим акціонерам Velta.

"Запропонована угода з European Lithium надає можливість для просування низки ініціатив у сферірозвитку в Україні та Сполучених Штатах, які Група готувала протягом останнього десятиліття. Ці ініціативи зосереджені як на горизонтальній, так і на вертикальній інтеграції, підтримуючи перехід від моделі, що базується на сировині, до виробництва титанового металу та інших критично важливих матеріалів з доданою вартістю", – наводиться у повідомленні коментар головного виконавчого директора холдингу "Велта" Андрія Бродського.

Далі буде

Теги: #european_lithium #velta

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 19.07.2022
"Велта" отримала ліцензії на експорт титановмісткої руди до США, відновила відвантаження сировини з України - СЕО

"Велта" отримала ліцензії на експорт титановмісткої руди до США, відновила відвантаження сировини з України - СЕО

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

ОСТАННЄ

Dragon Capital виступив ексклюзивним фінрадником в угоді з продажу власнику "Кернел" Веревському "Агро-Регіону"

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Україна подовжила обмеження імпорту сталевих прутів з Білорусі та Молдови та почала розслідування щодо сталевих труб з Туреччини

ЄБА закликає МВС та Головний сервісний центр забезпечити технічну можливість перереєстрації вживаних авто

Вартість виробленого ФОПами хлібу з моменту початку блекауту зросла приблизно на 25% – нардеп

Укрексімбанк закриє центральне відділення у Києві та підрозділи у Тернополі й Чернівцях

Українська промисловість відіграватиме основну роль у повоєнному відновленні – CEO "Інтерпайпа"

Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

Україна наразі відбирає з ПСГ 52 млн куб. м газу на добу при споживанні в окремі дні до 140 млн куб. м – ексміністерка енергетики

"Д.Трейдінг" ініціює розірвання укладеного до підвищення прайскепів договору з "Енергоатомом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА