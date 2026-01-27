Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Австралійська European Lithium Limited, яка котирується на Австралійській фондовій біржі (ASX) під тікером "EUR", повідомила у вівторок про укладення обов’язкової угоди про придбання 100% акцій Velta Holding, американської титанової компанії, що володіє однойменними виробничими та гірничодобувними активами в Україні.

"Згідно з умовами угоди, European Lithium придбає 100% випущеного капіталу Velta за загальну суму приблизно 173 млн повністю оплачених акцій European Lithium, за умови завершення остаточної перевірки та виконання звичайних попередніх умов", – йдеться у біржовому повідомленні.

Відповідно до даних ASX, з відкриття торгів у вівторок акції European Lithium подешевшали на 6,56% – до AUD0,28 за акцію (близько $0,19 за акцію).

Після виконання цих умов акції будуть випущені та передані існуючим акціонерам Velta.

"Запропонована угода з European Lithium надає можливість для просування низки ініціатив у сферірозвитку в Україні та Сполучених Штатах, які Група готувала протягом останнього десятиліття. Ці ініціативи зосереджені як на горизонтальній, так і на вертикальній інтеграції, підтримуючи перехід від моделі, що базується на сировині, до виробництва титанового металу та інших критично важливих матеріалів з доданою вартістю", – наводиться у повідомленні коментар головного виконавчого директора холдингу "Велта" Андрія Бродського.

Далі буде