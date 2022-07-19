"Велта" отримала ліцензії на експорт титановмісткої руди до США, відновила відвантаження сировини з України - СЕО

Компанія Velta LLC з активами з видобутку титановмістких руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) отримала ліцензії на експорт для поставок до США, а також відновила відвантаження цієї сировини з України, повідомив СЕО і співвласник компанії Андрій Бродський у фейсбуці.

"Дозволи на експорт власної продукції "Велта" отримала. Відвантаження партнерам відновлено. Зарплату працівникам виплачено в повному обсязі по всій групі компаній. Податки лише за вчорашній день – майже 5 млн грн. Сплачено! ПДВ нам не повертають. Валюту, що надходить на наші рахунки, ми продаємо державі дешевше за ринкову ціну на 30%. Щодня триває наша допомога ЗСУ", - написав CEO.

За його словами, компанія має складнощі в роботі.

"А ще все це зовсім комусь не подобається, або навпаки - дуже подобається наша компанія. Проти "Велти" розгортається дуже широка кампанія. Але я впевнений, що це, м'яко кажучи, (обійшлося – Інтерфакс-Україна) не без росіян, яким допомагають їхні прибічники. Але ми вистоємо, як і вся Україна", - констатує Бродський, пообіцявши пізніше повідомити більше подробиць.

Як повідомлялося, Держслужба експортного контролю України (Держекспортконтроль) затвердила розпорядження від 6 липня 2022 року про необхідність отримання дозволів на вивезення низки товарів подвійного призначення, серед яких – ільменітовий концентрат (титанова руда – Інтерфакс-Україна). У результаті фактично відбулося повне блокування роботи підприємств, що добувають ільменіт, зазначав раніше топменеджер "Велти", закликавши уряд оперативно відреагувати на це обмеження, "доки країна не втратила діючий бізнес".

Як повідомлялося, Україна за 6 міс.-2022 знизила експорт титановмісних руд та концентрату в натуральному вираженні на 46,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 157,296 тис. тонн. При цьому основний експорт здійснювався до Чехії (52,18% поставок у грошовому вираженні), США (15,28%) та Китаю (6,71%).

Україна у 2021 році збільшила експорт титановмісних руд та концентрату у натуральному вираженні на 3% порівняно з 2020 роком – до 553,051 тис. тонн.

В Україні на сьогодні руди, що містять титан, видобувають переважно в ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОДГХК), до управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), а також на ТОВ "Межиріченський ГЗК" та ТОВ "Валки-Ільменіт" (обидва ТОВ - Іршанськ Житомирської обл.).

Окрім того, виробничо-комерційна фірма "Велта" (Дніпро) збудувала ГЗК на Бірзуловському родовищі потужністю 240 тис. тонн ільменітового концентрату на рік.

Холдингова компанія Velta Group Global Ltd. зареєстрована у Лондоні у листопаді 2011 року.