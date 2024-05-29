Події

20:20 29.05.2024

Посол Ізраїлю в Україні Бродський: Смерть Мартиненка - велика втрата для української журналістики

1 хв читати
Посол Ізраїлю в Україні Бродський: Смерть Мартиненка - велика втрата для української журналістики

Смерть засновника і генерального директора інформагентства «Інтерфакс-Україна» Олександра Мартиненка - велика втрата для української журналістики, вважає посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

«Ми кілька разів спілкувалися, Олександр був чудовим співрозмовником і супер професіоналом. Велика втрата для української журналістики... З глибоким сумом Посольство Ізраїлю також висловлює щирі співчуття сім'ї померлого, і нехай буде пам'ять Олександра благословенною«, - написав Бродський у Фейсбуці на офіційній сторінці “”Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine»« (»Israel в Україні - Israel in Ukraine").

 

Теги: #мартиненко_співчуваємо #бродський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 29.05.2024
Богомолець: Мартиненко робив усе, щоб Україна ставала кращою

Богомолець: Мартиненко робив усе, щоб Україна ставала кращою

20:50 29.05.2024
Разумков про Мартиненка: він був професіоналом і порядною людиною

Разумков про Мартиненка: він був професіоналом і порядною людиною

20:49 29.05.2024
Тарута: Мартиненко за будь-якої влади залишався безкомпромісним

Тарута: Мартиненко за будь-якої влади залишався безкомпромісним

20:40 29.05.2024
Корнієнко: Мартиненко назавжди залишиться в історії України

Корнієнко: Мартиненко назавжди залишиться в історії України

20:36 29.05.2024
Балдинюк: пам'ять про Мартиненка назавжди залишиться в наших серцях

Балдинюк: пам'ять про Мартиненка назавжди залишиться в наших серцях

20:02 29.05.2024
Мартиненко завжди боровся за правду - Палатний

Мартиненко завжди боровся за правду - Палатний

15:50 29.05.2024
Енергоатом: Мартиненко завжди відстоював свободу слова

Енергоатом: Мартиненко завжди відстоював свободу слова

15:23 29.05.2024
Чубаров: Мартиненко розумів прагнення кримськотатарського народу до відновлення своїх прав

Чубаров: Мартиненко розумів прагнення кримськотатарського народу до відновлення своїх прав

15:20 29.05.2024
Гройсман: Мартиненко - Людина з великої літери

Гройсман: Мартиненко - Людина з великої літери

14:52 29.05.2024
Яценюк: Мартиненко стояв біля витоків журналістики Незалежної України

Яценюк: Мартиненко стояв біля витоків журналістики Незалежної України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

Пошукові роботи в харківському "Епіцентрі" завершено, ідентифіковано всіх 19 загиблих - Клименко

Унаслідок обстрілів у Нікополі загинули дві людини, одна постраждала - ОВА

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

ОСТАННЄ

За ексзаступника керівника Офісу президента Смирнова внесли заставу в десять млн грн

Гетманцев анонсує цілодобові пости і відеоспостереження на тютюнових фабриках

Міністри оборони України та США обговорили поточну ситуацію на полі бою та відновлення бойових бригад

Польща не накладала обмежень на використання Україною польської зброї, українці можуть воювати, як хочуть

Унаслідок атаки ворожих БпЛА в Антонівці постраждав чоловік

Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

Аргентина долучилася до коаліції за повернення українських дітей із РФ

Умєров анонсував рішення уряду про додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння

Представники Міноборони та ВМС ЗСУ провели зустріч зі співголовами Коаліції морських можливостей

Зеленський обговорив із Гутеррешем підготовку до Саміту миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА