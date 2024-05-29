Посол Ізраїлю в Україні Бродський: Смерть Мартиненка - велика втрата для української журналістики

Смерть засновника і генерального директора інформагентства «Інтерфакс-Україна» Олександра Мартиненка - велика втрата для української журналістики, вважає посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

«Ми кілька разів спілкувалися, Олександр був чудовим співрозмовником і супер професіоналом. Велика втрата для української журналістики... З глибоким сумом Посольство Ізраїлю також висловлює щирі співчуття сім'ї померлого, і нехай буде пам'ять Олександра благословенною«, - написав Бродський у Фейсбуці на офіційній сторінці “”Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine»« (»Israel в Україні - Israel in Ukraine").