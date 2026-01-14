Інтерфакс-Україна
00:51 14.01.2026

Бригадний генерал Усов увійшов до складу комісії конкурсу молодих правників

Бригадний генерал секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими при Кабінеті Міністрів Дмитро Усов увійшов до складу конкурсної комісії Всеукраїнського правничого конкурсу студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна очима молодих правників", повідомили в асоціації адвокатів України (НААУ).

Як зазначили організатори, для учасників конкурсу це створює можливість отримати зворотний зв’язок від фахівця, який безпосередньо працює над реалізацією стратегічних завдань держави в умовах війни.

Усов — кадровий офіцер і бригадний генерал, який упродовж повномасштабної війни безпосередньо відповідає за організацію та реалізацію обмінів військовополоненими. За його участі додому було повернуто тисячі українських захисників і цивільних громадян. Раніше він обіймав посаду заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Конкурс студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна очима молодих правників" заснований Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана за сприяння Національної асоціації адвокатів України та має на меті залучення молодих правників до формування візії міжнародно-правових гарантій безпеки для України після завершення війни.

У межах конкурсу учасники готують правничі роботи, спрямовані на розробку практичних правотворчих ініціатив, зокрема у сферах публічного управління, безпеки, цифровізації, захисту прав людини та функціонування правової держави. Конкурс  передбачає підготовку правничої студентської роботи зі створення проєкту міжнародно-правового безпекового договору для України.

Конкурсну комісію очолила міжнародна експертка з прав людини та механізмів захисту жертв війни, фундаторка ініціатив із документування воєнних злочинів і побудови механізмів допомоги постраждалим Ева Гофманьска. Заступником голови (секретарем) став професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) Дмитро Лукʼяненко.

До складу комісії, крім Усова, також увійшли директор Юридичного інституту КНЕУ Людмила Кожура та її заступниця Світлана Задерейко, голова секретаріату Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Вадим Красник, голова Молодіжного комітету НААУ Ігор Андреєв, голова Інформаційного комітету НААУ Юрій Радзієвський, голова Центру правничої інформації, професійного розвитку та експертних досліджень Юридичного  інституту  КНЕУ, речник НААУ Олексій Шевчук, народний депутат України, ексголова СБУ Валентин Наливайченко, голова Дипломатичної академії МЗС Ігор Осташ, голова відділення Нотаріальної палати України (НПУ) у місті Києві, голова Комісії НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності Наталія Казаєва.

