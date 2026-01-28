Інтерфакс-Україна
13:32 28.01.2026

Відкрите звернення Олексія Шевчука до Президента України та громадськості

Речник Національної асоціації адвокатів України Олексій Шевчук заявив про отримання ним та його родиною погроз і попросив президента України, керівництво Офісу президента, міністра внутрішніх справ і Національну поліцію забезпечити захист та розслідувати інцидент.

Виступаючи із зверненням у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", Шевчук повідомив, що, за його словами, впродовж останніх днів він і його сім’я зазнають тиску та хвилі публічної дискредитації, а згодом отримали прямі погрози життю та здоров’ю. Він пов’язав це з рішенням про його призначення членом комісії з добору прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За словами Шевчука, погрози надійшли після повідомлень про його входження до складу комісії, і він розцінює їх як реальні. Він зазначив, що вжив заходів безпеки та, за його словами, тимчасово убезпечив родину.

«За останні декілька днів я та моя родина зазнали значного хейту зі сторони маргінальних елементів нашого суспільства. Але останньою краплею стало те, що моя сім’я та я отримали прямі погрози нашому життю та здоров’ю. Вчора ввечері у зв’язку з призначенням мене на посаду члена комісії з вибору прокурорів в Антикорупційну прокуратуру, моїй родині та мені надійшли повідомлення про те, що ми маємо бути фізично знищені», – наголосив Шевчук на пресконференції в агентстві “Інтерфакс-Україна” в середу.

Він підкреслив, що має статус спеціального суб’єкта в розумінні кримінального законодавства, та звернувся до керівництва держави й силового блоку з проханням забезпечити безпеку.

Шевчук також заявив про можливі спроби фальсифікації публічних звернень у соціальних мережах та маніпуляції електронними голосуваннями, які, за його словами, можуть бути спрямовані на дискредитацію його кандидатури. Він повідомив, що готує звернення до Національної поліції щодо погроз та можливих підробок заяв і петицій в електронних системах.

Окремо Шевчук озвучив низку тверджень щодо причетності окремих публічних осіб до інформаційного тиску, назвавши конкретні прізвища.

Офіційних коментарів правоохоронних органів щодо озвучених у зверненні обставин наразі не оприлюднено.

Шевчук наголосив, що розраховує на відкриття кримінального провадження за фактом погроз та закликав державні органи "не допустити" посягань на нього та його родину. Він також підкреслив, що, за його словами, є єдиним представником адвокатури у відповідній комісії та пов’язує хвилю тиску з його участю в роботі органів правосуддя.

Відео звернення Олексія Шевчука доступне за посиланням -

