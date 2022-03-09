Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Військові російської 15-ї мотострілецької бригади, що потрапили в полон, попросили вибачення в українського народу за вторгнення в Україну.

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу, зокрема, військовослужбовець бригади Сергій Галкін, попросивши вибачення, сказав, що "керівництво країни повелося підло і стосовно нас зрадницьки". "Ми розуміємо, що ми воєнні злочинці, тут війни ніхто не хотів, усі битимуться за свою землю, свої домівки", - зазначив він.

Військовослужбовець Максим Черняк сказав, що розуміє, "яку жахливу справу ми скоїли і чинимо зараз". "Ніяких фашистів і гніту тут немає. Зрозумійте, пацани, тут немає фашистів, ми воюємо проти мирної нації. Довго замовчувати це не вийде. Це жахливе відчуття – розуміти, якої помилки ми припустилися", - сказав він.

За словами військовослужбовця Максима Дем'янова, 15-та бригада навесні 2014 року заходила до Криму, потім влітку 2014 року – до Краснодона (Луганська область. У 2017 році бригада перебувала у Сирії, у 2020 році – там само виконувала функцію військової поліції.