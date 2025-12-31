Інтерфакс-Україна
Події
15:04 31.12.2025

Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

4 хв читати

За весь час повномасштабного вторгнення понад 10 тис. російських військовослужбовців потрапили в полон в Україні, 40% з них мають судимості, а на обмін частіше за інших російська сторона запитує етнічних росіян, жителів Москви і Московської області, Краснодарського і Пермського країв, повідомив проєкт "Хочу жить" за підсумками аналізу даних стосовно полонених.

"Підбиваючи підсумки наприкінці року, проєкт "Хочу жити" вперше публікує комплексну статистику, засновану на даних про понад 10 000 російських військовослужбовців, які потрапили в полон за весь час повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні проєкту у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що кількість росіян, які здалися в полон, зростає з року в рік. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військовослужбовців, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті. В середньому щотижня від 60 до 90 військовослужбовців ЗС РФ здаються в полон, а в серпні 2024 року їх кількість досягла 350 осіб на тиждень. З червня 2023 року російські солдати стабільно опиняються в полоні частіше, ніж українські військовослужбовці в російському.

Найбільша кількість російських полонених взята в Покровському, Бахмутському районах Донецької області, Курській області, а також у Пологівському районі Запорізької області.

Зазначається, що у 2025 році значно зросла кількість військовополонених іноземних найманців. Щотижня приблизно 2–3 російських солдати, які здаються в полон, виявляються громадянами третіх країн. У 2025 році в полон потрапило більше іноземців, ніж за всі попередні роки разом узяті. Зараз майже 7% всіх військовополонених в Україні – це іноземні найманці з 40 країн світу.

Як виглядає типовий російський військовополонений: 83% – рядовий склад; 13% – сержанти та старшини; 1,4% – прапорщики та мічмани; майже 3% – молодші та старші офіцери. Найвище звання серед військовополонених – полковник.

"Наймолодшому на момент полону 18 років, найстаршому 65 років. Приблизно 76% – це контрактники, включаючи завербованих у в’язницях і ЧВКшників. Мобілізованих – близько 19%, ще майже 5% – строковики. Про недобровільну участь у війні повідомили 24% полонених – їх або обдурили, або примусили йти на війну", - йдеться у повідомленні.

40% всіх російських військовополонених мають судимості. Топ-5 статей, за якими сиділи російські військовослужбовці: 1. крадіжки – 35,1%, 2. наркотики – 18,5%, 3. грабіж і розбій – 16,3%, 4. тяжкі тілесні ушкодження – 8,3%, 5. вбивства – 7,2%.

Лише 7% всіх військовополонених навчалися в університеті і мають вищу освіту. 44% закінчили коледж або ПТУ, а 30% не закінчили навіть школу. Кілька десятків військовополонених не відвідували школу взагалі.

До війни 38% були безробітними. 18% працювали в будівництві, 11% – водіями, 7% – слюсарями, зварювальниками та електромонтажниками. 6% працювали в охороні, а ще 6% перебували на державній службі.

36% одружені, 16% розлучені, 13% у цивільному шлюбі, 34% ніколи не були одружені. 46% мають дітей. У 8% троє і більше дітей, але це не стало підставою для звільнення з армії.

Сотні людей потрапили в полон з хворобами, такими як ВІЛ/СНІД, гепатит В і С, туберкульоз, цукровий діабет, а також психічні захворювання, такі як шизофренія.

"Всього до Росії в рамках обмінів повернуто трохи більше 6000 військовополонених, 52% з яких обміняні в 2025 році. Нам відомо про загибель або зникнення безвісти щонайменше 237 колишніх військовополонених, повторно відправлених на фронт. Чотири російських солдати на даний момент перебувають у полоні вдруге", - повідомили у проєкті.

Кого Росія забирає в обмін? Етнічний склад обміняних росіян помітно відрізняється від складу полонених. Якщо серед військовополонених 66% – етнічні росіяни, то серед обміняних їх частка зростає до 83%. З російських регіонів частіше за інших по обміну повертали жителів Москви і Московської області, Краснодарського і Пермського країв, Ростовської області. Рідше – уродженців Чувашії, Удмуртії, Калмикії та Сахалінської області.

В першу чергу МО РФ прагне повернути тих, хто не має серйозних поранень і провів у полоні невеликий термін: 28% обміняних перебували в полоні менше трьох місяців. Ще 40% – від чотирьох до дев’яти місяців. Серед тих, хто в полоні більше року, лише 22% були запрошені російською стороною для обміну.

Що стосується іноземних громадян, Росія не виявляє зацікавленості в їх поверненні і не запитує їх для обміну.

На даний момент в Україні залишаються тисячі військовополонених армії РФ, серед яких є ті, хто потрапив у полон в перші дні вторгнення, курські строковики, поранені та хворі. Російська сторона вже четвертий рік відмовляється повернути їх додому в рамках обміну "всіх на всіх".

Теги: #полонені #рф #портрет #хочу_жить

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:51 30.12.2025
Посол США при НАТО: розвідувальні служби США і союзників скажуть чи відбулася ця атака насправді - ЗМІ

Посол США при НАТО: розвідувальні служби США і союзників скажуть чи відбулася ця атака насправді - ЗМІ

22:09 30.12.2025
В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

21:20 30.12.2025
МЗС України засудило святкування влаштовані окупантами в Маріупольському драмтеатрі

МЗС України засудило святкування влаштовані окупантами в Маріупольському драмтеатрі

18:28 30.12.2025
Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

17:34 30.12.2025
Головний омбудсман Туреччини підтвердив передачу РФ списків зниклих безвісти, а також тяжкопоранених військовополонених - Лубінець

Головний омбудсман Туреччини підтвердив передачу РФ списків зниклих безвісти, а також тяжкопоранених військовополонених - Лубінець

20:57 24.12.2025
Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї - ЗМІ

Двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські військові, попросили притулку в Південної Кореї - ЗМІ

19:49 20.12.2025
Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

Зеленський: Бачимо сигнали від деяких партнерів щодо допомоги повернути українських полонених і дітей з РФ

21:59 19.12.2025
Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

16:09 18.12.2025
Рада гарантувала додаткову відпустку звільненим з полону військовим

Рада гарантувала додаткову відпустку звільненим з полону військовим

21:10 08.12.2025
Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

ОСТАННЄ

Українська буде додана до переліку мов для листування з Санта Клаусом

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

У трьох районах Запоріжжя пошкоджено житло через російський обстріл

Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025р. - це донечка віцепрем'єрки Бережної, яка сьогодні разом із нами

У Фінській затоці пошкоджено чотири міжнародні підводні кабелі - естонське міністерство

УЧХ та Система компаній Кока-Кола надали гуманітарну допомогу підрозділам ДСНС у прифронтових регіонах

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Протишахедні дрони вже доступні у DOT-Chain Defence

УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА