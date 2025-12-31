Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

За весь час повномасштабного вторгнення понад 10 тис. російських військовослужбовців потрапили в полон в Україні, 40% з них мають судимості, а на обмін частіше за інших російська сторона запитує етнічних росіян, жителів Москви і Московської області, Краснодарського і Пермського країв, повідомив проєкт "Хочу жить" за підсумками аналізу даних стосовно полонених.

"Підбиваючи підсумки наприкінці року, проєкт "Хочу жити" вперше публікує комплексну статистику, засновану на даних про понад 10 000 російських військовослужбовців, які потрапили в полон за весь час повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні проєкту у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що кількість росіян, які здалися в полон, зростає з року в рік. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військовослужбовців, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті. В середньому щотижня від 60 до 90 військовослужбовців ЗС РФ здаються в полон, а в серпні 2024 року їх кількість досягла 350 осіб на тиждень. З червня 2023 року російські солдати стабільно опиняються в полоні частіше, ніж українські військовослужбовці в російському.

Найбільша кількість російських полонених взята в Покровському, Бахмутському районах Донецької області, Курській області, а також у Пологівському районі Запорізької області.

Зазначається, що у 2025 році значно зросла кількість військовополонених іноземних найманців. Щотижня приблизно 2–3 російських солдати, які здаються в полон, виявляються громадянами третіх країн. У 2025 році в полон потрапило більше іноземців, ніж за всі попередні роки разом узяті. Зараз майже 7% всіх військовополонених в Україні – це іноземні найманці з 40 країн світу.

Як виглядає типовий російський військовополонений: 83% – рядовий склад; 13% – сержанти та старшини; 1,4% – прапорщики та мічмани; майже 3% – молодші та старші офіцери. Найвище звання серед військовополонених – полковник.

"Наймолодшому на момент полону 18 років, найстаршому 65 років. Приблизно 76% – це контрактники, включаючи завербованих у в’язницях і ЧВКшників. Мобілізованих – близько 19%, ще майже 5% – строковики. Про недобровільну участь у війні повідомили 24% полонених – їх або обдурили, або примусили йти на війну", - йдеться у повідомленні.

40% всіх російських військовополонених мають судимості. Топ-5 статей, за якими сиділи російські військовослужбовці: 1. крадіжки – 35,1%, 2. наркотики – 18,5%, 3. грабіж і розбій – 16,3%, 4. тяжкі тілесні ушкодження – 8,3%, 5. вбивства – 7,2%.

Лише 7% всіх військовополонених навчалися в університеті і мають вищу освіту. 44% закінчили коледж або ПТУ, а 30% не закінчили навіть школу. Кілька десятків військовополонених не відвідували школу взагалі.

До війни 38% були безробітними. 18% працювали в будівництві, 11% – водіями, 7% – слюсарями, зварювальниками та електромонтажниками. 6% працювали в охороні, а ще 6% перебували на державній службі.

36% одружені, 16% розлучені, 13% у цивільному шлюбі, 34% ніколи не були одружені. 46% мають дітей. У 8% троє і більше дітей, але це не стало підставою для звільнення з армії.

Сотні людей потрапили в полон з хворобами, такими як ВІЛ/СНІД, гепатит В і С, туберкульоз, цукровий діабет, а також психічні захворювання, такі як шизофренія.

"Всього до Росії в рамках обмінів повернуто трохи більше 6000 військовополонених, 52% з яких обміняні в 2025 році. Нам відомо про загибель або зникнення безвісти щонайменше 237 колишніх військовополонених, повторно відправлених на фронт. Чотири російських солдати на даний момент перебувають у полоні вдруге", - повідомили у проєкті.

Кого Росія забирає в обмін? Етнічний склад обміняних росіян помітно відрізняється від складу полонених. Якщо серед військовополонених 66% – етнічні росіяни, то серед обміняних їх частка зростає до 83%. З російських регіонів частіше за інших по обміну повертали жителів Москви і Московської області, Краснодарського і Пермського країв, Ростовської області. Рідше – уродженців Чувашії, Удмуртії, Калмикії та Сахалінської області.

В першу чергу МО РФ прагне повернути тих, хто не має серйозних поранень і провів у полоні невеликий термін: 28% обміняних перебували в полоні менше трьох місяців. Ще 40% – від чотирьох до дев’яти місяців. Серед тих, хто в полоні більше року, лише 22% були запрошені російською стороною для обміну.

Що стосується іноземних громадян, Росія не виявляє зацікавленості в їх поверненні і не запитує їх для обміну.

На даний момент в Україні залишаються тисячі військовополонених армії РФ, серед яких є ті, хто потрапив у полон в перші дні вторгнення, курські строковики, поранені та хворі. Російська сторона вже четвертий рік відмовляється повернути їх додому в рамках обміну "всіх на всіх".