Події
17:34 30.12.2025

Головний омбудсман Туреччини підтвердив передачу РФ списків зниклих безвісти, а також тяжкопоранених військовополонених - Лубінець

Головний омбудсман Туреччини Мехмет Акарджі підтвердив передачу Росії списків зниклих безвісти, а також тяжкохворих і тяжкопоранених військовополонених, які місяць тому передали йому українські родини, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками онлайн-зустріч з турецьким візаві.

"Сьогодні в нашому Офісі відбулася онлайн-зустріч між мною, головним омбудсманом Туреччини Мехметом Акарджою та координаторами родин захисників України", - написав Лубінець у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, основною темою обговорення залишається доля військовополонених, зниклих безвісти за особливих обставин та незаконно утримуваних цивільних осіб. "Також я отримав чітке підтвердження від головного омбудсмана Туреччини, а саме — списки зниклих безвісти, а також тяжкохворих і тяжкопоранених військовополонених, які йому місяць тому передавали українські родини під час зустрічі в Туреччині, були передані РФ", - повідомив Лубінець.

"Наступні кроки. Ми домовилися про налагодження постійного каналу комунікації між нашими інституціями. Я запропонував організувати передачу листів від родин Мехметом Акарджою російській стороні для українських військовополонених із можливістю обов’язкового надання відповіді", - зазначив Лубінець.

За його словами, окремо ще раз будуть підготовлені та передані списки: зниклих безвісти за особливих обставин — для верифікації; тяжкохворих та тяжкопоранених — для репатріації. А також засуджених військових, військовополонених, які утримуються найдовше та незаконно утримуваних цивільних громадян України.

"Ми будемо готові до будь-якого діалогу, який дозволить захистити права наших громадян та сприятиме їх швидкому поверненню з території РФ. Я також запросив пана Мехмета відвідати Україну", - додав Лубінець

Він наголосив, що Туреччина залишається одним із небагатьох майданчиків, де гуманітарні питання реально просуваються, зокрема у перемовинах із РФ. "Тому я разом із координаторами родин Захисників щиро дякую пану Мехмету та турецькій стороні за небайдужість і активну підтримку цього процесу", - написав Лубінець.

