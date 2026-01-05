Обстріли Києва та області мають бути зафіксовані для притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні - омбудсман

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Дві людини загинули та три постраждали внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами Києва та Київської області, підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У Києві, в Оболонському районі, зафіксовано влучання та загоряння на 2-му поверсі медичного закладу. На Київщині, у Фастівському районі, пошкоджено приватні житлові будинки. У Славутичі внаслідок російської агресії проти енергетичної інфраструктури місто повністю знеструмлено", - написав Лубінець в Телеграм у понеділок вранці.

Він наголосив, що обстріли цивільної інфраструктури, зокрема медичних закладів, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином. "Ці факти мають бути зафіксовані для притягнення винних до відповідальності на національному й міжнародному рівнях", - наголосив омбудсман.

Раніше повідомлялося про загиблого у Фастівському районі та у медзакладі в Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про чотирьох постраждалих у місті, двоє з них у важкому стані. Він також повідомив, що з 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці.