Інтерфакс-Україна
Події
16:19 27.01.2026

Жовква: Неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні

2 хв читати
Жовква: Неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні
Фото: Офіс Президента України/www.president.gov.ua

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Норвегії: державним секретарем Міністерства закордонних справ Торгейром Ларсеном і державним секретарем Міністерства оборони Фреде Хермансеном.

"Ключовою темою зустрічі стала енергетична підтримка. Жовква відзначив внесок Норвегії в енергетичну стійкість України: грант на суму майже $400 млн на імпорт газу у 2025 році та продовження грантової допомоги вже цього місяця. У січні Норвегія виділила $100 млн на ремонт енергетичного обладнання та $100 млн на імпорт газу", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Також сторони обговорили гарантії безпеки для України. Жовква відзначив участь Норвегії та особисто прем’єр-міністра Йонаса Гара Стере в цьому процесі.

"Норвегія є одним із ключових наших партнерів. Ми вдячні вашій країні за роль у Коаліції охочих, за приєднання до Паризької декларації. Через географічні реалії ви розумієте нас як ніхто інший: неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні", – наголосив він.

Окрему увагу приділили подальшому розвитку ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю ракет для систем ППО Patriot і рятує життя. Норвегія зробила найбільший внесок – $840 млн. Україна розраховує на збереження такого ж обсягу фінансування і цього року.

Україна та Норвегія також домовилися активізувати співпрацю у спільних оборонних проєктах, зокрема у виробництві дронів, для посилення обороноздатності України та всієї Європи.

Теги: #фреде_хермансен #жовква #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 14.01.2026
У Софії Київській близько 8 тис. глядачів відвідали безкоштовну різдвяну виставу

У Софії Київській близько 8 тис. глядачів відвідали безкоштовну різдвяну виставу

11:04 14.01.2026
Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента - радниця керівника ОП

Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента - радниця керівника ОП

10:18 14.01.2026
В Офісі президента обговорили з польською делегацією ініціативу SAFE та взаємовигідні оборонні проєкти

В Офісі президента обговорили з польською делегацією ініціативу SAFE та взаємовигідні оборонні проєкти

17:13 10.01.2026
Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

15:01 07.01.2026
Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

Зеленський: поки немає кандидатури на посаду заступника керівника ОП на економічному напрямку

11:48 05.01.2026
Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

19:32 03.01.2026
Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

16:46 02.01.2026
У призначенні Буданова керівником ОП є ризик отримати закриту політико-силову вертикаль — Фріз

У призначенні Буданова керівником ОП є ризик отримати закриту політико-силову вертикаль — Фріз

15:09 02.01.2026
Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

Буданов: Прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс президента

13:46 02.01.2026
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ВАЖЛИВЕ

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Четверо поліцейських загинули на Черкащині під час затримання злочинця

Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

В КМДА спростовують обмеження ГВП для всього житлового фонду міста

У Генштабі повідомили про ураження об'єкту ППО ворога

Ворог просувається в Оріхово-Василівці – DeepState

Російськи заяви про взяття Куп'янська-Вузлового не відповідають дійсності – Угруповання об'єднаних сил

У Раді створюють робочу групу для імплементації в законодавство Європейського акту зі свободи медіа

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА