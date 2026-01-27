Жовква: Неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні

Фото: Офіс Президента України/www.president.gov.ua

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Норвегії: державним секретарем Міністерства закордонних справ Торгейром Ларсеном і державним секретарем Міністерства оборони Фреде Хермансеном.

"Ключовою темою зустрічі стала енергетична підтримка. Жовква відзначив внесок Норвегії в енергетичну стійкість України: грант на суму майже $400 млн на імпорт газу у 2025 році та продовження грантової допомоги вже цього місяця. У січні Норвегія виділила $100 млн на ремонт енергетичного обладнання та $100 млн на імпорт газу", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Також сторони обговорили гарантії безпеки для України. Жовква відзначив участь Норвегії та особисто прем’єр-міністра Йонаса Гара Стере в цьому процесі.

"Норвегія є одним із ключових наших партнерів. Ми вдячні вашій країні за роль у Коаліції охочих, за приєднання до Паризької декларації. Через географічні реалії ви розумієте нас як ніхто інший: неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні", – наголосив він.

Окрему увагу приділили подальшому розвитку ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю ракет для систем ППО Patriot і рятує життя. Норвегія зробила найбільший внесок – $840 млн. Україна розраховує на збереження такого ж обсягу фінансування і цього року.

Україна та Норвегія також домовилися активізувати співпрацю у спільних оборонних проєктах, зокрема у виробництві дронів, для посилення обороноздатності України та всієї Європи.