У Софії Київській близько 8 тис. глядачів відвідали безкоштовну різдвяну виставу

Фото: https://www.instagram.com

У Національному заповіднику «Софія Київська» завершилися покази безкоштовної різдвяної вистави «Говорять ті, що слухали вічність», яку за час показів відвідали близько 8 тис. дітей і дорослих, повідомляє Офіс Президента України .

За інформацією Офісу президента, виставу показували протягом 19 днів, а через високий інтерес глядачів організатори додали додаткові сеанси. Окремі покази були проведені для родин військовослужбовців, медиків, працівників МВС, а також підопічних благодійних і громадських організацій.