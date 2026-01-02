У призначенні Буданова керівником ОП є ризик отримати закриту політико-силову вертикаль — Фріз

Призначення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова керівником Офісу президента України містить ризик отримати закриту політико-силову вертикаль, вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Впевнена, що призначення керівника воєнної розвідки в Офіс президента може містити ризик надмірної концентрації безпекових і політичних важелів… Якщо на керівництво ОПУ заходить керівник розвідки, країна ризикує отримати закриту силово-політичну вертикаль без дієвого парламентського контролю", — сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

На думку народної депутатки, саме тому потрібні чіткі запобіжники: прозорий і швидкий перехід управління в ГУР, деполітизація розвідки та зрозумілий розподіл повноважень між Офісом президента, РНБО і силовим блоком.

За словами Фріз, питання не в прізвищі, а в тому, що Офіс президента весь цей час був монопольним центром ухвалення рішень, які спускалися уряду, фракції "Слуга народу" у Верховній Раді та сектору безпеки і оборони.

"У воєнний час нам потрібна якість та оперативність управління, але не ціною остаточного знищення балансу стримування й противаг гілок влади", — зазначила Фріз.

Крім того, Фріз підкреслила, що факт погодження з боку керівника ГУР очолити Офіс президента "можна трактувати як його перехід в політичний блок, а посаду як трамплін для участі в майбутніх президентських виборах".