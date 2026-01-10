Голова комітету Ради Маслов є кандидатом на міністра юстиції, а Мудра залишається заступником керівника ОП

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що продовжить працювати на посаді в ОП, а кандидатом на посаду міністра юстиції України є голова комітету Верховної Ради Деніс Маслов.

Мудра написала в Facebook у суботу, що "мала конструктивну й фахову розмову з керівником Офісу президента та кандидатом на посаду міністра юстиції Денисом Масловим".

"Домовилися про спільну роботу, координацію дій і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції. Я залишаюся на посаді заступниці керівника Офісу президента України. Саме в цій ролі я продовжу працювати далі і добиватися справедливості для України і українців на міжнародному треку", - зазначила Мудра.

За її словами, вона зосередиться на координації питань у сфері юстиції та правосуддя в Україні, а також на формуванні й реалізації міжнародної політики України у частині забезпечення справедливості та притягнення Російської Федерації до відповідальності за збройну агресію.

"Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить міністерство", - зазначила Мудра і висловила певненість, що під керівництвом Маслова, "Міністерство юстиції трансформується із процедурного на сьогодні адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави".

Денис Маслов зараз очолює комітет Ради з питань правової політики.