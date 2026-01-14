Інтерфакс-Україна
Події
11:04 14.01.2026

Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента - радниця керівника ОП

1 хв читати
Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента - радниця керівника ОП

Від сьогодні хвилина мовчання оголошується для усього Офісу президента, для цього буде задіяна схема оповіщення як в установах сектору безпеки й оборони, повідомила радниця керівника Офісу президента України Вікторія Страхова.

"Від сьогодні оголошення хвилини мовчання для усього Офісу Президента України. Раніше хвилина мовчання оголошувалась через систему радіозвʼязку УДО, тому вона по факту була лише для Президента, УДО та тих, хто опинився о 9 на постах", - написала вона на сторінці у Facebook у середу.

"Зараз для цього буде система оповіщення як в Мінфіні чи установах сектору безпеки й оборони", - додала радниця керівника ОП.

Теги: #хвилина_мовчання #офіс_президента

