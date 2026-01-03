Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Першим заступником керівника Офісу президента буде призначений Сергій Кислиця, який працював першим заступником міністра закордонних справ України.

"Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі", - написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі після зустрічі з Сергієм Кислицею.

Президент повідомив, що були обговорені деталі дипломатичної роботи України та можливості посилення цього напряму в Офісі президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.