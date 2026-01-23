Інтерфакс-Україна
Події
20:45 23.01.2026

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Міністр оборони України Михайло Федоров та перший віце-премʼєр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль затверджені у персональному складі Ставки верховного головнокомандувача, а звільнений з посади голови Служби безпеки України Василь Малюк зі складу Ставки виведений.

Відповідний указ №73/2026 "Про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача" президента України Володимира Зеленського від 23 січня опублікований на сайті голови держави у п'ятницю.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Теги: #ставка #кадри #президент

