Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати - це частина урядового пакету підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Як повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко у телеграм-каналі у п'ятницю, відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету міністрів.

"Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та "Укрзалізниці", які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкоджені об’єкти і відновлюють електро-, газо-, тепло- та водопостачання, роботу газової інфраструктури після обстрілів", - написала Свириденко.

За її словами, кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому. "Ми спростили механізм отримання виплат, щоб люди не витрачали сили та час на бюрократію. Підприємства подадуть персональні списки ремонтників. Кожному, хто має право на отримання, надійде повідомлення через Дію чи смс", - зазначила вона.

"Люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави. Саме завдяки їхній роботі світло й тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки після найскладніших масованих атак. Дякую кожному енергетику за професіоналізм, витримку і віддану роботу для України", - наголосила Свириденко.