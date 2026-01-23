Інтерфакс-Україна
Економіка
18:49 23.01.2026

Партнери G7 з енергетичної підтримки України підтвердили надання заявлених і нових пакетів – Міненерго

Фото: Міненерго

Прискорення допомоги енергосектору України стало ключовою темою Координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України, повідомило Міністерство енергетики у п’ятницю.

"Під час зустрічі партнери підтвердили готовність надати вже заявлені й нові пакети підтримки", – зазначили у відомстві.

Франція, зокрема, заявила про передачу понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт, Європейський Союз – 447 генераторів, Литва – 90, і Японія – 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 трансформаторів і двох когенераційних установок.

Своєю чергою Німеччина передасть Україні EUR60 млн підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів.

У межах фінансової допомоги Італія заявила про надання EUR10 млн до Фонду підтримки енергетики України та ще додаткові EUR50 млн, які закладені в бюджет на 2026 рік, Велика Британія – майже EUR23 млн до Фонду і США – понад $400 млн на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї зими.

"Дякуємо партнерам за підтримку, яка вже була надана. Зокрема, EUR90 млрд в межах Ukraine Support Loan. Важливо передбачити кошти у межах бюджетної складової EUR30 млрд на енергетичну підтримку", – зазначив під час зустрічі з партнерами G7+ перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він, зокрема, закликав колег збільшити внески до Фонду енергетичної підтримки України для закупівлі критично важливого обладнання та створення достатніх резервів.

"Просимо національних операторів, асоціації, виробників — усі енергетичні компанії країн-партнерів долучитися до передачі енергетичного обладнання як гуманітарних вантажів", – звернувся Шмигаль до представників міжнародної енергетичної спільноти.

За його словами, швидке розгортання газопоршневих установок для Києва як стійкого резервного рішення для виробництва електроенергії стабілізує постачання та зменшить вплив повторних ударів по мережі.

"Нам потрібно прискорити технічні рішення та інфраструктурні проєкти, включаючи нові інтерконектори з ЄС (…) Нам потрібні ракети до систем ППО, зокрема для Patriot", – наголосив перший віцепрем’єр-міністр України.

За його словами, наразі ситуація в енергетиці є найважчою з початку повномасштабного вторгнення. Понад 50 000 енергетиків і комунальників задіяні в ремонтах. Україна також посилює охоплення критично важливої інфраструктури засобами ППО та електронної боротьби.

