12:23 23.01.2026

Попит на доставку у Glovo під час блекаутів зріс на 7,7%, кількість замовлень у Bolt Food – приблизно на 6%

Попит на замовлення з початком масованих грудневих відключень електроенергії у сервісі кур’єрської доставки Glovo зріс на 7,7%, тоді як в онлайн-сервісі Bolt Food – приблизно на 6% порівняно з минулим роком, повідомили компанії у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Загалом у періоди відключень електроенергії ми бачимо зростання попиту на доставку", - зауважив генеральний менеджер Bolt Food в Україні В’ячеслав Левченко.

У Glovo додали, що спостерігають поступове зростання середнього чека, зокрема з минулого місяця він збільшився на 1,7%, а щодо аналогічного періоду 2025 року-- на 19,4%.

У Bolt Food повідомили, що у порівнянні з минулим роком середній чек подорожчав приблизно на 60 грн.

У той же час, за даними Glovo, частка замовлень із ресторанів знизилася на три відсоткові пункти (в.п.) порівняно з періодом до масованих відключень електроенергії та на 6 в.п. – порівняно з минулим роком, натомість українці стали частіше замовляти з продуктових магазинів, частка яких зросла на 2 в.п. відносно періоду до блекаутів та на 5 в.п. рік до року, прокоментували у Glovo.

У Bolt Food зауважили, що значну частку попиту формують великі мережеві заклади та відомі бренди, зокрема McDonald’s, KFC, BUFET, Eurasia, Lviv Croissants, Domino’s Pizza та інші.

"Такий вибір зумовлений їхньою широкою представленістю, впізнаваністю брендів і стабільною якістю сервісу", - додала компанія у коментарі на запит агентства.

Крім того, українці останнім часом все частіше обирають гарячі та ситні страви, а найбільшим попитом є супи, бургери, піца та шаурма, зазначили у Bolt Food.

Крім того, вибір страв також змінюється, зокрема попит на бургери знизився на 10-15%. Проте замовлення супів,  комплексних обідів та основних страв (як-от локшина вок чи поке) зросли приблизно втричі. Що стосується категорії піци та суші, ситуація майже не змінилася, однак фіксується зростання на 1-2%, уточнили у Glovo.

"Люди стали значно частіше замовляти через Glovo доставку гарячих та поживних страв — те, що може замінити повноцінний обід, який зараз не завжди є змога приготувати вдома", - підкреслили у компанії.

У Glovo також зафіксували зростання попиту на товари для тварин більш ніж на 50%, понад 48% - м’ясні вироби.

Що стосується попиту на товари першої потреби, показник зріс на більш ніж на 36%, ліки - на 25%, а частка попиту на алкоголь зросла на 6%. Водночас, попит на квіти, заморожені товари знизився в середньому на 10-15%.

Зазначається, що Київ та Одеса демонструють ідентичну до загальнонаціональної динаміку. У Львові, Дніпрі та Вінниці також фіксується стабільний інтерес до замовлень обідів та ланчів, а попит на ці страви подвоївся.

Водночас, у Харкові попит на "швидкі" страви , як-от шаурма, піца, тако та страви з курки, навпаки, збільшився на 30-35%, натомість готові комплексні ланчі у місті стали замовляти рідше, додали у Glovo.

