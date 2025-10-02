Інтерфакс-Україна
Економіка
14:56 02.10.2025

Попит і пропозиція на молоко у вересні стабілізувалися, ріст імпорту молокотоварів загрожує ринку

Фото: Unsplash

Закупівельні ціни на сире молоко в Україні в другій половині вересня стабілізувалися завдяки досягненню рівноваги між попитом і пропозицією, повідомило галузеве аналітичне видання "Інфагро".

"Внутрішній ринок демонструє стабільну активність, водночас можливості експорту помітно скоротилися. Зовнішні продажі за цей період суттєво знизилися через падіння світових цін на молочну продукцію. Крім того, у жовтні зростає ризик посилення імпорту, що може спричинити надлишок сировини на внутрішньому ринку та створити додатковий тиск на ціни", - пояснили аналітики.

За їх інформацією, на кінець вересня закупівельні ціни для сільгосппідприємств переважно варіювалися в межах 16,8–18,0 грн/кг без ПДВ, тоді як у населення – 10,0–13,5 грн/кг.

Операційна рентабельність виробництва молока у вересні переважно зростала за рахунок здешевлення фуражу, а не цінової динаміки на сировину, зазначили експерти.

Галузеве агентство навело дані Держстату, згідно яких за січень–серпень 2025 року в Україні було вироблено 4,7 млн тонн сирого молока, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас сільгосппідприємства наростили виробництво: у серпні обсяги пропозиції перевищили липневі на 7,2%, а загалом за 8 місяців підприємства виробили 2,1 млн тонн молока, що на 5,8% більше, ніж торік.

Крім того, станом на 1 вересня поголів’я корів в Україні становило 1,13 млн голів — на 9,8% менше, ніж на аналогічну дату 2024 року. Водночас у сільгосппідприємствах спостерігається невелике зростання – на 0,7%, до 0,38 млн голів, констатували в "Інфагро".

