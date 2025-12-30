Інтерфакс-Україна
Економіка
12:07 30.12.2025

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності визначила його переможцями 7 компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт потужності, та відхилила пропозиції ще трьох з загальною потужністю 107,12 МВт.

Про це свідчать результати засідання комісії у вівторок, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент "Енергореформи".

За рішення проголосували одноголосно всі присутні члени комісії, до якої входять її голова, т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, член НКРЕКП Руслан Слободян та директор департаменту енергоринку енергорегулятора Ілля Сідоров, заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, глава директорату в Міненерго Кирило Новиков, директор з правових питань НЕК "Укренерго" та секретар комісії Максим Юрков.

Ще один член комісії радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа був відсутній.

Згідно з рішенням комісії, переможцями визнані ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" з одним об’єктом 9,4 МВт та двома об’єктами по 9,2 МВт в Дніпропетровській області (цінова пропозиція EUR400/МВт, тут і далі - з ПДВ); с/г підприємство "Агродар" з 16,1 МВт в Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській області (обидва по EUR557,1 тис./МВт); агрохолдинг "Радосвіт" з 9,2 МВт в Київській області та трьома об’єктами на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1 МВт в Чернігівській області (всі також по EUR557,1 тис./МВт); "Пауер 1" з двома об’єктами по 9,2 МВт в Закарпатській області (по EUR300 тис./МВт та EUR400 тис./МВт); а також трьох учасників в Івано-Франківській області: "Магнат Енерго" з 79 МВт (EUR549,6 тис./МВт); "Норт Ленд" з 6,9 МВт (EUR 648 тис./МВт); "Станція Індустріальна" з 25 МВт (EUR780 тис./МВт).

При цьому комісія остаточно відхилила пропозиції "Укрнафти", яка пропонувала об’єкти по 19,88 МВт в Полтавській та Черкаській областях, а також 27,24 МВт у Львівській області за ціною майже EUR797 тис./МВт без ПДВ (найдорожча пропозиція – ЕР), Inzhur Energy – 50 МВт у Києві за EUR42 млн/весь об’єкт з ПДВ, "Далорт" – 10 МВт в Київській області за EUR7,95 млн/весь об’єкт з ПДВ.

Голова комісії, тво міністра енергетики Артем Некрасов закликав членів комісії якомога швидше підписати протокол засідання, аби НЕК "Укренерго" могла в найкоротші терміни підписати угоди з переможцями для активізацї процесу будівництва нової потужності.

Водночас проти рішення комісії відхилити пропозицію Inzhur Energy категорично виступив засновник REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій, який наполягав на відповідності цих пропозицій умовам конкурсу.

Як повідомлялося, 24 грудня Кабінет міністрів прийняв зміни до порядку проведення конкурсу на нову генеруючу потужність, згідно з якими його комісія може прийняти рішення про визначення переможців без проведення повторного перегляду пропозицій учасників.

Останнє засідання комісії з проведення конкурсу на нову генеруючу потужність відбулося ще 29 квітня. На ньому вона заслухала прохання відхилених учасників визнати їх переможцями, дозволивши відкоригувати пропозиції. Компанія "Далорт" зі свого боку заявила про подання заяви в АМКУ для роз’яснень, "Укрнафта" анонсувала звернення до суду. Відтоді комісія не збиралася. Згодом у липні 2025 року її голову Юрія Шейка, затриманого 2 грудня 2025 року за звинуваченнями в корупції в "Енергоатомі" майже на 20 млн грн, звільнили з посади першого заступника міністра енергетики.

Ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький, який разом з Dragon Capital заявив на цей конкурс компанію Power One, звинуватив у його зриві тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, закидаючи тому, зокрема, небажання пропустити на конкурс його компанію.

Пропозицію "Укрнафти" було відхилено через перевищення граничного цінового рівня. Крім того вона не містила мінімального строку оплати послуги, який передбачено конкурсною документацією.

Пропозиції Inzhur Energy та "Далорт" було відхилено, зокрема через подачу цінової пропозиції в розрахунку за об’єкт, а не МВт потужності, як того вимагають умови конкурсу.

Конкурс на нову генпотужність проводиться вперше в Україні. Його суть полягає в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені у її будівництво кошти. Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.

Теги: #укренерго #конкурс #потужність

