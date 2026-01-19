Колишній член НКЦПФР Бойко планує далі працювати в напрямку розвитку інститутів спільного інвестування

Юрій Бойко після звільнення з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на початку січня 2026 року бачить свою подальшу роботу в напрямі розвитку інститутів спільного інвестування (ІСІ) та інвестиційних механізмів, формуванні довіри до них і залученні інвестицій, написав він у Facebook.

"Саме цей напрям я курував (в НКЦПФР) і вважаю його одним із ключових для розвитку ринку капіталу. ІСІ - це не абстрактний механізм, а реальний інструмент залучення довгострокового капіталу в економіку та відбудову України", – пояснив Бойко свій вибір.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він уточнив, що рік після звільнення не може працювати в компаніях-професійних учасниках ринку, але може консультувати та юридично підготується, як це зробити.

"В цілому розумію, що є гроші в Україні, є гроші зарубіжних партнерів, які вже дивляться на Україну для інвестування. Є потреба у відбудові, в побудові нових проєктів в різних секторах економіки, таких як агро-, логістика. Звичайно треба починати з нерухомості як зрозумілого продукту. По суті, треба місце зустрічей грошей та проєктів", – сказав Бойко агентству.

Він нагадав, що в своїй кар’єрі мав досвід роботи керівника брокерського напряму міжнародної інвестиційної групи SigmaBleyzer, директора інвестиційній компанії "Тект" та Агентства розвитку інфраструктури фондового ринку (АРІФРУ) із реалізованими ІТ-продуктами та пройшов ініційовану Міжнародним валютним фондом оцінку діяльності як члена Комісії без зауважень, а також входив до Ради фондової біржі ПФТС, де очолював торговий комітет.

Як повідомлялося, Бойка було призначено членом НКЦПФР у квітні 2021 року, де він відповідав за регулювання діяльності ІСІ, компаній з управління активами (КУА) та недержавних пенсійних фондів (НПФ), курував проєкти запуску ринку віртуальних активів в Україні та впровадження інвестиційних рахунків, а також відповідав за впровадження другого рівня пенсійного забезпечення.