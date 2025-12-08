Інтерфакс-Україна
Події
15:28 08.12.2025

Голова профільного комітету Ради вітає рішення половини членів НКЦПФР про відставку

Фото: https://epravda.com.ua

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає правильним рішення трьох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) піти у відставку, але шкодує, що його прийняли із запізненням.

"Це люди, які принаймні мають совість та гідність. На відміну від тих, хто далі тримається за крісло. Проблема в тому, що якщо б перезавантаження відбулося на 4 роки раніше, а в Комісію прийшли б профі, тотального занепаду фондового ринку вдалося б уникнути", – написав Гетманцев у Телеграм-каналі у понеділок.

Він закликав голову Комісії Руслана Магомедова та інших її членів теж подати у відставку.

Раніше в цей день видання "Економічна правда" повідомила, що заяви на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням звільнити їх із займаних посад подали три члена НКЦПФР: Юрій Бойко, Ярослав Шляхов та Іраклій Барамія – перші два зробили це в перших числах грудня, а останній – ще на початку жовтня.

Агентство "Інтерфакс-Україна" в жовтні повідомляло про заяву Барамії, а також зазначало, що голова НКЦПФР Руслан Магомедов направив подання на звільнення ще одного члена Комісії – Максима Лібанова, у якого закінчився термін повноважень.

Якщо всі четверо членів НКЦПФР будуть звільнені, вона втратить кворум.

Окрім того, як сказав агентству "Інтерфакс-Україна" один з членів Комісії, з 1 січня 2026 року набуває чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члени НКЦБФР повинні будуть пройти комісію з відбору, що може збільшити час на це кадрове рішення.

НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі Голови та семи членів Комісії (до прийняття у лютому нового закону – шести членів), які призначаються президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів.

Магомедов, який на той момент був позаштатним радником глави Офісу президента (ОП), а раніше директором "Аструм Капітал", був призначений головою Комісії 23 лютого 2021 року замість Тимура Хромаєва, в якого закінчився термін повноважень разом ще з трьома членами регулятора.

Указами від 1 квітня 2021 року були призначені чотири нові члени НКЦПФР: директор департаменту нагляду за професійними учасниками фондового ринку Барамія, ексголова Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку та член наглядової ради біржі "ПФТС" Юрій Бойко, начальник відділу цінних паперів ТАСкомбанку Ярослав Шляхов та ексголова Розрахункового центру Юрій Шаповал.

Лібанов призначили на посаду члена НКЦПФР 28 лютого 2018 року, тож він зберіг повноваження під час формування нового складу Комісії, а 9 квітня 2021 року до її складу увійшов ексдиректор Карпатської рудної компанії з групи Avellana Gold Арсен Ільїн.

Прийняття у 2024 році нового закону про сьомого члена Комісії наразі не вплинуло на її склад.

Згідно зі структурою НКЦПФР, Лібанов є куратором комітетів з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку та з питань функціонування емітентів та корпоративного управління, тоді як Бараклія – з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу та з питань нагляду та контролю за функціонуванням ринків капіталу та організованих товарних ринків.

KPMG під час оцінювання голови та НКЦПФР, яке було проведено в рамках програми співробітництва з МВФ та результати якого оприлюднили на початку жовтня, висловило думку, що заміна голови та всіх членів Комісії одночасно створює проблеми із спадкоємністю, інституційними знаннями та пам'яттю організації.

"З метою забезпечення безперервності процесу прийняття рішень та послідовності курсу ми рекомендуємо впровадити ротаційне призначення членів Комісії. Без впровадження ротаційних призначень зміни можуть призвести до втрати стратегічного бачення та спричинити повільну адаптацію", – вважає консультант.

У звіті зазначається, що послідовні призначення дозволять досвідченим членам Комісії направляти нових членів, поліпшуючи стабільність організації та поточний прогрес.

