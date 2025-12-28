Інтерфакс-Україна
23:31 28.12.2025

Зустріч Трампа та Зеленського завершилась – прессекретар

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив про завершення перемовин між головою Української держави Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Флориді (США), після якої була анонсована розмова з європейськими лідерами.

"Розмова завершилася", - повідомив Никифоров журналістам в неділю ввечері.

Пізніше радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що перемовини з європейськими союзниками також вже завершилися. "І з американською стороною, і з європейськими лідерами", - сказав він на відповідне запитання журналіста.

Окрім того міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в ефірі програми Zona Bianca на телеканалі Rete4 зазначив, що після зустрічі відбулася відеоконференція Трампа і Зеленського з європейськими лідерами, в якій взяла участь прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. За його словами, ключовими моментами переговорів є Запорізька атомна електростанція та питання Донбасу. "Що українці хочуть здати і що вони можуть здати. Щодо решти, мені здається, що вже є загальний наратив, потім буде референдум, тому що Зеленський сказав, що хотів би винести цю пропозицію на волевиявлення народу. Подивимося, це багато в чому залежить від Путіна, чи захоче він насправді прискорити терміни укладення угоди чи ні", – підкреслив міністр.

За його словами, важливо буде визначити справжню волю Кремля щодо припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту, яке гарантувало б безпеку України та Європи.

"Ми повністю підтримуємо ініціативу США. Тепер ми побачимо, що станеться – все в процесі, ми побачимо, чи прийме Путін ці пропозиції. Питання безпеки також є фундаментальним для нас, європейців. Європі належить важлива гра: ми повинні бути об’єднані разом зі США, оскільки ми можемо бути чудовим співрозмовником, щоб закрити сезон війни", – зазначив Таяні.

Як повідомлялося, раніше з фотографії, опублікованої послом України у США Ольгою Стефанішиною, на якій вона також присутня, стало відомо, що в українській делегації під час зустрічі брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, заступник керівника ОП Олександр Бевз, міністр економіки Олексій Соболев, начальник Генштабу Андрій Гнатов та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

З американської сторони у зустрічі брали участь державний секретар США Марк Рубіо, спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф, міністр оборони Піт Гегсет, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс, зять президента Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Грюнбаум.

Джерело: mediasetinfinity.mediaset.it/rete4

