22:51 21.01.2026

Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

Київ. 21 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА  -  Голова Національної асоціації лобістів України (НАЛУ), речник Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Олексій Шевчук пройшов конкурсний відбір у Раді прокурорів України та був обраний на посаду одного з членів конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Втім, як повідомив Шевчук на своїй сторінці в Фейбуці, коментуючи призначення, "одразу після цього почалася чергова хвиля інформаційних атак, бруду та провокацій" з боку низки активістів.

Зокрема, за його словами, він "є і був адвокатом Іллі Киви  у період, коли той обіймав посаду начальника департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин".

"Саме тоді, на моє переконання, він увійшов у конфлікт з групами "активістів", яких пов’язували з поширенням наркотиків у сумнозвісному клубі "Клоузер"", - уточнив Шевчук.

Шевчук звернув увагу, що "ці ж люди, на моє переконання, виступали провокаторами і "торпедами" ще тоді, коли я як військовий лейтенант був номінантом до Вищої ради правосуддя за квотою президента".

Він підкреслив, що "не "ховався" і не "ухилявся": 7 березня я мобілізувався і працюю для армії та фронту як військовослужбовець".

"Окремо зазначу: я персонально не допустив, щоб посадовці Львівської міської ради викрали аптечки, призначені нашим військовим", - сказав він.

Шевчук підкреслив, що "якщо хтось використав назви фондів і моє ім’я для незаконних дій — це матиме процесуальні наслідки".

"Нами вже надані відповідні викривальні покази щодо осіб, які можуть бути причетні до зловживань. Мені відомо про отримання окремими журналістами інформації щодо наших клієнтів з порушенням процедури. Маніпуляції та перекручення фактів не залишаться без відповіді — ні в суді, ні в межах Комісії з журналістської етики. Відповідні позови вже подані, і робота в цьому напрямі буде продовжена", - повідомив Шевчук.

Джерело https://www.facebook.com/share/v/16z9JJs3hL/

