Кабмін затвердив переможця конкурсу про розподіл продукції літієвої ділянки "Добра" - Свириденко

Кабінет міністрів затвердив переможця конкурсу на розробку родовища з літію "Добра" за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП), повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уперше в Україні обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Пілотний проєкт з розробки корисних копалин - літієве родовище "ділянка Добра" в Кіровоградській області. Родовище дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

За її словами, до конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були запрошені українські та іноземні компанії й консорціуми, з наявними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

Так, переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings.

"Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів", - розповіла прем'єр.

На її думку, проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів.

"Ділянка Добра є лише першою із амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває. Механізм УРП дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності народу України", - зазначила Свириденко.

Яак повідомлялося, переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин (УРП), які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах літієвого родовища "Ділянка Добра" (Кіровоградська обл.), став консорціум на чолі з ірландською компаніє TechMet (Дублін).

Андрій Єрмак в середині червня 2025 року, коли він був керівником Офісу президента, заявив, що розробка літієвого родовища "Добра" може стати першим пілотним проєктом у межах співпраці зі США.

Щодо гірничодобувної інвестиційної компанії TechMet, одним з найбільших інвесторів якої є уряд США через DFC, то вона ще в липні 2025 року заявила про зацікавленість взяти участь у цьому конкурсі та в разі перемоги побудувати потужності з переробки з інвестиціями понад $0,5 млрд. У вересні Кіровоградщину відвідала делегація DFC у супроводі керівників Мінекономіки України.

Ще раніше в 2025 році виконавчий директор TechMet Браян Менелл повідомляв, що компанія є частиною консорціуму, зацікавленого в розробці потенційно масштабного літієвого родовища "Добра" в Україні на умовах УРП. За його словами, TechMet оцінює проєкт "Добра" з 2023 року.

TechMet, згідно з інформацією на її сайті, володіє контрольними або домінуючими міноритарними пакетами акцій у 10 критично важливих мінеральних активах на 4 континентах. Американська міжнародна корпорація фінансування розвитку DFC є значним акціонером TechMet. "Інвестиційний підхід TechMet підтримує ширші політичні цілі уряду США та його союзників", – зазначається на сайті.

Окрім того створено TechMet-Mercuria – спільне підприємство з Mercuria, яке також є основним акціонером TechMet у співвідношенні 50:50. Це платформа управління фізичним ланцюгом поставок, зосереджена на маркетингових, торгових, логістичних та ризик-менеджменті послуг для асортименту технологічних металів, з яким працює TechMet.

Представник TechMet в Україні Володимир Iгнащенко в кінці 90-х років був віце-президентом Української державної кредитно-інвестиційної компанії, потім заступником глав Мінприроди та Мінекономіки, у 2010-2011 роках – першим заступником глави Мінприроди, коли міністерство очолював Микола Злочевський, а потім радником міністра Едуарда Ставицького, міністра енергетики Ігоря Насалика.

Його син Тарас Ігнащенко деякий час був директором компанії "Петро-Консалтинг" (пізніше перейменоване у "Європейський літій Україна"), яка боролася за літієве родовище "Шевченківське" у Донецькій області, яке наразі захоплене російськими агресорами, та ділянку "Добра".

Конкурс на укладення УРП щодо літієвого родовища "Ділянка Добра" був оголошений з метою проведення пошуку, видобутку та збагачення літію, ніобію, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму, золота строком на 50 років. Мінімальний обсяг інвестицій для виконання геологорозвідувальних робіт становить еквівалент $12 млн, а для організації видобутку та збагачення літійвмісних мінералів та інших металічних корисних копалин – $167 млн, але остаточні зобов’язання визначаються за результатами конкурсу.

Загальна площа ділянки становить 17,07 кв. км, граничний строк подання заявок на участь у конкурсі – 12 грудня 2025 року. Розмір плати за участь – 0,5 млн грн.

Згідно з умовами, максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору компенсують його витрати, становить 70% загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора, тоді як частка держави у прибутковій продукції повинна становити не менше ніж 4-6%.

Зазначається, що запаси і ресурси літієвих руд по ділянці було апробовано рішеннями наприкінці 2017 року та у 2018 року в кількості по категоріях С2 та Р1 – 1 млн 218,14 тис. тонн (середній вміст Li2O 1,37%) та Р2 – 70,6 тис. тонн (середній вміст Li2O 1,43%).

Окремо Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ) відзначила наявність у літієвих рудах ділянки "Добра" перспективних і прогнозних ресурсів супутніх корисних компонентів (Р1+Р2) ості: Ta2O5 – 4,75 тис. тонн; Nb2O5 – 8,24 тис. тонн; Rb2O5 – 104,07 тис. тонн; BeO – 22,08 тис. тонн; SnO2 – 4,46 тис. тонн та Cs2O – 7,97 тис. тонн.

Переможець конкурсу повинен забезпечити геологічне вивчення надр та здійснення міжнародного аудиту запасів на ділянці протягом двох з половиною років та подання ДКЗ матеріалів щодо оцінки запасів літію та інших металічних корисних копалин для затвердження таких запасів.

Після укладення УРП для інвестора встановлюються, поміж іншим, зобов’язання здійснювати пошук, видобуток та збагачення (первинну переробку) літію, можливо, й інших металічних корисних копалин, забезпечити комплексне освоєння та відпрацювання родовища металічних корисних копалин.

Крім того до конкурсної документації УРП вперше внесено зобов’язання для інвестора, пов’язані із підписаною наприкінці квітня 2025 року угодою щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який має першочергове право щодо інвестицій в нові проєкти з видобутку рідкісноземельних матеріалів та купівлі їх продукції.