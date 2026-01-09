Інфляція в Україні в 2025р зменшилася до 8% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у грудні 2025 року уповільнилося до 0,2% з 0,4% у листопаді та 0,9% у жовтні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю.

Статвідомство нагадало, що у грудні 2024 року зростання споживчих цін становило 1,4%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками грудня цього року зменшилася до 8% з 9,3% за підсумками листопада та 10,9% за підсумками жовтня та виявилася нижчою за інфляцію за 2024 рік, яка становила 12%.

Зазначається, що у грудні-2025 базова інфляція також впала до 0,1% з 0,3% у листопаді та 0,6% у жовтні. З урахуванням того, що в грудні-2024 вона становила 1,3%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками року також до 8% з 9,3% за підсумками листопада та 10,2% за підсумками жовтня.

Як повідомлялося, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка рік тому до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.

Національний банк України наприкінці жовтня покращив прогноз інфляції на 2025 рік до 9,2% з 9,7% у липневому макропрогнозі та залишив оцінку інфляції на 2026 рік на попередньому рівні – 6,6%.