Економіка
16:01 09.10.2025

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Споживчі ціни в Україні після двох місяців зниження по 0,2% у вересні зросли на 0,3%, повідомила Державна служба статистики у четвер на сайті.

Статвідомство нагадало, що у вересні 2024 року зростання споживчих цін становило 1,5%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками вересня цього року зменшилася четвертий місяць поспіль – до 11,9% з 13,2% за підсумками серпня, 14,1% – за підсумками липня та 14,3% за підсумками червня після досягнення локального піку у 15,9% за підсумками травня.

Зазначається, що у вересні-2025 базова інфляція зросла до 1,3% з 0,5% у серпні та 0,3% у липні. Але з урахуванням того, що у вересні-2024 вона становила 1,7%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 11,0% порівняно із 11,4% за підсумками серпня, 11,7% – за підсумками липня, 12,1% – за підсумками червня та 12,3% – за підсумками травня.

Як повідомлялося, НБУ у липні втретє погіршив прогноз інфляції на цей рік – з 8,7% до 9,7%, в тому числі він очікував зниження інфляції за результатами третього кварталу з 14,3% до 13,1%. Нацбанк також погіршив прогноз інфляції й на наступний рік – з 5% до 6,7%.

Інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.

Теги: #вересень #інфляція

