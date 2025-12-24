Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність прийме рішення без повторного перегляду пропозицій – Міненерго

Комісія першого в Україні конкурсу на нову генеруючу потужність, заблокованого з кінця 2025 року, прийме рішення про визначення переможців без проведення повторного перегляду пропозицій учасників, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в повідомленні Міненерго в Телеграм, на своєму засіданні у середу Кабінет міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом".

"Постанова вносить доповнення до порядку, які забезпечать розгляд та прийняття рішення новим складом комісії вже поданих конкурсних пропозицій від учасників без необхідності проведення повторного перегляду конкурсних пропозицій", – йдеться в повідомленні Міненерго.

Крім того, зазначені зміни дозволять НЕК "Укренерго" здійснити укладення договорів з переможцями конкурсу за результатами проведення засідання актуалізованого складу комісії.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №1546 від 28 листопада 2025 рок вже вносив зміни до порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Вони передбачали, що Міністерство енергетики має сформувати оновлений персональний склад конкурсної комісії для його розблокування.

Згідно з ними, оновлений склад комісії протягом 10 календарних днів з дати її формування проводить перевірку документів, поданих на конкурс, та забезпечує прийняття рішення про визначення переможців з числа його кваліфікованих учасників або про визнання конкурсу таким, що не відбувся. Міненерго не повідомляло про формування нового складу комісії, і наразі не відомо, чи був він сформований.

Останнє засідання комісії з проведення конкурсу на нову генеруючу потужність відбулося ще 29 квітня. На ньому вона заслухала прохання відхилених учасників визнати їх переможцями, дозволивши відкоригувати пропозиції. Компанія "Далорт" зі свого боку заявила про подання заяви в АМКУ для роз’яснень, "Укрнафта" анонсувала звернення до суду. Відтоді комісія не збиралася. Згодом, у липні 2025 року, її голову Юрія Шейка, затриманого 2 грудня 2025 року за звинуваченнями в корупції в "Енергоатомі" майже на 20 млн грн, звільнили з посади першого заступника міністра енергетики..

Ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький, який разом з Dragon Capital заявив на цей конкурс компанію Power One, звинуватив у його зриві тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, закидаючи тому, зокрема, небажання пропустити на конкурс його компанію.

11 квітня переможцями конкурсу конкурсна комісія визнала: ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" з одним об’єктом 9,4 МВт та двома об’єктами по 9,2 МВт в Дніпропетровській області (цінова пропозиція EUR400/МВт, тут і далі - з ПДВ); с/г підприємство "Агродар" з 16,1 МВт в Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській області (обидва по EUR557,1 тис./МВт); агрохолдинг "Радосвіт" з 9,2 МВт в Київській області та трьома об’єктами на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1 МВт в Чернігівській області (всі також по EUR557,1 тис./МВт); "Пауер 1" з двома об’єктами по 9,2 МВт в Закарпатській області (по EUR300 тис./МВт та EUR400 тис./МВт); "Магнат Енерго" з 79 МВт в Івано-Франківській області (EUR549,6 тис./МВт); "Норт Ленд" з 6,9 МВт в Івано-Франківській області (EUR 648 тис./МВт); "Станція Індустріальна" з 25 МВт в Івано-Франківській області (EUR780 тис./МВт).

При цьому комісія відхилила пропозиції "Укрнафти", яка пропонувала об’єкти по 19,88 МВт в Полтавській та Черкаській областях, а також 27,24 МВт у Львівській області за ціною майже EUR797 тис./МВт без ПДВ (найдорожча пропозиція – ЕР), Inzhur Energy – 50 МВт у Києві за EUR42 млн/весь об’єкт з ПДВ, "Далорт" – 10 МВт в Київській області за EUR7,95 млн/весь об’єкт з ПДВ.

Пропозицію "Укрнафти" було відхилено через перевищення граничного цінового рівня. Крім того вона не містила мінімального строку оплати послуги, який передбачено конкурсною документацією.

Пропозиції Inzhur Energy та "Далорт" було відхилено, зокрема, через подачу цінової пропозиції в розрахунку за об’єкт, а не МВт потужності, як того вимагають умови конкурсу.

Конкурс на нову генпотужність проводиться вперше в Україні. Його суть полягає в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені у її будівництво кошти. Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.