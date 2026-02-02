Третина опитаних компаній повідомляють про відчутний фіскальний тиск у 2025р. – ЄБА

Близько 34% компаній-членів Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) повідомили про відчутний фіскальний тиск у 2025 році порівняно із 2024 роком, йдеться в опитуванні ЄБА "Податковий індекс".

Загальна оцінка цього показника покращилася до 2,89 бала з 2,7 бала у попередній період. Основними проявами тиску бізнес назвав необґрунтоване трактування законодавства та велику кількість інформаційних запитів. Про штучне блокування податкових накладних повідомили 29% респондентів, а про затягування перевірок для відшкодування ПДВ заявили 15% компаній.

За даними ЄБА, близько 64% податкових експертів оцінили поточний податковий режим як задовільний проти 59% роком раніше.

Частка респондентів які вважають систему перешкодою для розвитку бізнесу скоротилася до 27% порівняно з 36% у 2024 році, а 9% опитаних відзначили сприяння розвитку. Показник якості податкового законодавства зріс до 2,86 бала з 2,46 бала, хоча цей фактор отримав найнижчу оцінку серед усіх складових. Більшість опитаних вважають якість законодавства задовільною, проте лише 14% назвали його якісним через суперечливі положення та постійні зміни.

Оцінка процедури адміністрування податків покращилася до 2,89 бала, а кількість скарг на її обтяжливість зменшилася з 44% до 30% респондентів.

Оцінка якості податкового обслуговування зросла до 3,1 бала проти 2,79 бала у попередній хвилі дослідження. В ЄБА наголосили, що 30% опитаних задоволені роботою податківців проти 20% торік. Половині респондентів було легко сконтактувати з податковою службою тоді як минулого року про це заявили лише 31% опитаних. Водночас у 66% компаній питання були вирішені лише частково, а п’ята частина респондентів оцінює роботу служби як незадовільну.

Залишається проблемою штучне блокування податкових накладних – про неї повідомили 29% респондентів, 15% зіштовхнулися із затягуванням перевірок для відшкодування ПДВ.

Ключовими викликами у 2025 році стали податкові перевірки (56%) опитаних та недотримання строків валютного контролю по ЗЕД (14%).

До переліку платників податків з високим рівнем довіри (Клуб білого бізнесу) були включені 39% опитаних компаній. Серед них більшість оцінює свій досвід перебування там нейтрально (63%) або позитивно (20%). Близько 53% респондентів прагнуть приєднатися до Клубу, не зацікавлені у долученні 47% учасників опитування.