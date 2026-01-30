Інтерфакс-Україна
Економіка
13:06 30.01.2026

Кабмін розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок - Свириденко

2 хв читати
Кабмін розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок - Свириденко

Кабінет міністрів розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Вдосконалюємо програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. З 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, якого дуже очікував бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі.  Перші п’ять заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі. Уряд у постійному діалозі з бізнесом, громадами та регіонами, тому ми вдосконалюємо цей механізм на додаткові запити від підприємців, які отримали за цей час", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, Кабінет міністрів розширює покриття, зокрема, компенсація тепер поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання — верстати, апарати, інструменти, техніку.

Зазначається, що для подачі заявки більше не потрібен звіт про оцінку майна, підприємець може самостійно оцінити суму ймовірного збитку, а в разі руйнувань буде потрібна оцінка збитків.

Крім того, компенсація тепер надається не лише у разі прямих влучань ракет чи артилерії, а й у випадках шкоди від ударних хвиль, падіння БПЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї.

"Ліміт компенсації — до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов’язаних осіб. Механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року. Ці зміни — результат системної роботи з регіонами та бізнесом, які вже діляться практичним досвідом його застосування", - написала прем’єр.

Теги: #бізнес #воєнні_ризики #страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 29.01.2026
Не факт, що державі потрібно рятувати всі ресторани, - думка

Не факт, що державі потрібно рятувати всі ресторани, - думка

21:40 28.01.2026
Кабмін ухвалив рішення щодо держпідтримки ОСББ та бізнесу - Свириденко

Кабмін ухвалив рішення щодо держпідтримки ОСББ та бізнесу - Свириденко

20:33 22.01.2026
Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

15:40 22.01.2026
Інвестиційні перспективи України після війни стали темою зустрічей у Давосі

Інвестиційні перспективи України після війни стали темою зустрічей у Давосі

02:00 22.01.2026
Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння на CHF30 млн для підтримки МСП

Україна та Швейцарія підписали Меморандум про взаєморозуміння на CHF30 млн для підтримки МСП

10:51 16.01.2026
Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

18:11 13.01.2026
Аналітичні центри пропонують поріг ПДВ для ФОПів у 6 млн грн замість ініційованого урядом 1 млн грн

Аналітичні центри пропонують поріг ПДВ для ФОПів у 6 млн грн замість ініційованого урядом 1 млн грн

14:48 06.01.2026
ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

15:56 02.01.2026
Бізнес занепокоєний ризиками через скорочення строків повернення акцизних марок, закликає уряд переглянути їх

Бізнес занепокоєний ризиками через скорочення строків повернення акцизних марок, закликає уряд переглянути їх

16:28 22.12.2025
Негативна динаміка укладання договорів за 9 міс. спостерігалася майже в усіх класах страхування - експерт

Негативна динаміка укладання договорів за 9 міс. спостерігалася майже в усіх класах страхування - експерт

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

Енергоперемир’я з РФ малоймовірне, покращення ситуації в енергетиці можна чекати з середини лютого з активізацією СЕС – Герус

ОСТАННЄ

Кабмін визначив питання, що належать до компетенції першого віцепрем’єра Шмигаля

ТРЦ РайON на Троєщині в Києві працює за звичайним графіком

Кабмін погодив створення ІП "Буковина 1" у Чернівецькій області

"Нафтогаз" залучив від ЄІБ додаткові EUR50 млн на імпорт газу

НКРЕКП заявляє про повну відповідність закону прийняття рішення про підвищення прайскепів 16 січня

Під час війни ми не можемо проводити масштабної реконструкції та робити великих інвестицій в Україні – СЕО "Метінвесту"

Курсоутворювальною валютою для України залишається долар, а січневі коливання гривні мають сезонний характер – Гелетій

Ухвалення нової програми МВФ для України за базовим сценарієм очікується у третій декаді лютого – голова НБУ

Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

H&M запустить онлайн-магазин в Україні у I кв. 2026р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА