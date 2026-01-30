Кабмін розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок - Свириденко

Кабінет міністрів розширює покриття за програмою страхування бізнесу від воєнних ризиків і спрощує подачу заявок, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Вдосконалюємо програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. З 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, якого дуже очікував бізнес в умовах постійних російських ударів по підприємствах та інфраструктурі. Перші п’ять заявок від бізнесу на цю програму вже в роботі. Уряд у постійному діалозі з бізнесом, громадами та регіонами, тому ми вдосконалюємо цей механізм на додаткові запити від підприємців, які отримали за цей час", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, Кабінет міністрів розширює покриття, зокрема, компенсація тепер поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання — верстати, апарати, інструменти, техніку.

Зазначається, що для подачі заявки більше не потрібен звіт про оцінку майна, підприємець може самостійно оцінити суму ймовірного збитку, а в разі руйнувань буде потрібна оцінка збитків.

Крім того, компенсація тепер надається не лише у разі прямих влучань ракет чи артилерії, а й у випадках шкоди від ударних хвиль, падіння БПЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї.

"Ліміт компенсації — до 10 млн грн за майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх пов’язаних осіб. Механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене з 1 січня 2026 року. Ці зміни — результат системної роботи з регіонами та бізнесом, які вже діляться практичним досвідом його застосування", - написала прем’єр.