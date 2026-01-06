ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) починає прийом онлайн-заяв на Державну програму часткової компенсації вартості майна суб’єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Як повідомляється на сайті ЕКА, це можна зробити за посиланням "Програма надання часткової компенсації".

Як повідомлялося, порядок здійснення таких виплат Кабінет міністрів закріпив постановою №1541 від 28 листопада 2025 року.

Порядок щодо часткової виплати компенсації поширюється на майно суб’єктів господарювання, розташоване на територіях підвищеного ризику, а щодо платежів страхування - на майно, розташоване на території України, крім окупованих територій та зони бойових дій.

Як зазначається в постанові, до території підвищеного ризику віднесені території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, крім тимчасово окупованих РФ територій України або внесених до затвердженого наказом Мінрозвитку від 28 лютого 2025 року переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Претендувати на таку компенсацію можуть фізична особа-підприємець або юридична особа, крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки. До майна належать будівлі та споруди (виробничі, адміністративні, складські тощо), окремі приміщення, що є частиною будівель (офіси, цехи), об’єкти незавершеного будівництва, будівництво яких розпочато після 1 січня 2021 року, зовнішні та внутрішні інженерні комунікації та обладнання (системи опалення, водопостачання, електропостачання тощо), які на правах власності використовуються під час провадження основної діяльності або використовувалися до пошкодження.

Компенсація видається за пошкоджене або знищене майно внаслідок влучання ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів, артилерійських снарядів та/або їх уламків, засобів протиповітряної оборони, засобів протиракетної оборони, пожежі, вибуху, ударної хвилі.

Участь у програмі є добровільною та здійснюється на платній основі. Під час подання заяви учасник програми одноразово сплачує внесок у розмірі 0,5% загальної суми ймовірного збитку.

Заяву про участь у програмі її учасник подає в ЕКА за формою, встановленою агентством та розміщеною на його веб-сайті.