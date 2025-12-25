Інтерфакс-Україна
14:33 25.12.2025

Кабмін збільшив до 50 років максимальний термін дії договору на безоплатне користування культовим майном

Кабінет міністрів збільшив з 10 до 50 років максимальний термін дії договору з релігійною організацією на безоплатне користування культовим майном.

Згідно з постановою №1694 від 23 грудня, уряд вніс зміни в порядок передачі релігійній організації в безоплатне користування (позичку) державного або комунального майна, яке є культовим, який був ухвалений в липні 2025 року.

Серед іншого встановлено, що термін дії договору з релігійною організацією на безоплатне користування культовим майном визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років (в попередній редакції було - не може перевищувати 10 років). 

Також у положенні тепер відсутня норма, що користувач відшкодовує позичкодавцю частину витрат із сплати земельного податку пропорційно площі об’єкта позички у загальній площі культової будівлі, споруди чи комплексу культових будівель та займаній ним площі земельної ділянки.

Крім того, установлено, що користувач, який належно виконує свої обов’язки за договором користування, після закінчення строку договору має переважне право перед іншими релігійними організаціями на укладення договору на новий строк.

У той же час користувач, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору на новий строк, зобов’язаний письмово повідомити про це позичкодавцю до закінчення строку договору.

Як повідомлялося, 7 липня Кабмін затвердив порядок передачі релігійній організації в безоплатне користування (позичку) державного або комунального майна, яке є культовим.

Теги: #термін #майно #культові_споруди

