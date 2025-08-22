Меліоративне майно до 1 січня 2026р передадуть Держрибагентству - Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарство має намір до 1 січня 2026 року передати все меліоративне майно Держрибагентству, на яке покладено функції реалізації державної політики у сфері меліорації, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв на нараді з керівниками Держводагентства та Держрибагентства.

Міністр наголосив, що все меліоративне майно має бути передано до Держрибагентства, на яке покладено функції реалізації державної політики у сфері меліорації.

"Міністерство приділяє особливу увагу реформі зрошення, ми прагнемо пришвидшити її реалізацію. Зокрема, до 1 грудня плануємо, аби меліоративне майно було передане Держрибагенству та організаціям водокористувачів, якщо надійдуть відповідні запити. Це важливо, аби аграрії могли ефективно працювати", — процитувала його виступ пресслужба міністерства.

Соболєв зазначив, що наразі необхідно сконцентрувати увагу на пошуку ресурсів, в тому числі, грантових, для реконструкції меліоративних систем, підвищення ефективності їх використання, зменшення втрат води та підвищення енергоефективності.

Учасники наради домовилися продовжити роботу щодо оптимізації державних витрат, підвищення ефективності управління, зокрема, в сфері меліорації.

