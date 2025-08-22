Інтерфакс-Україна
Події
22:33 22.08.2025

Меліоративне майно до 1 січня 2026р передадуть Держрибагентству - Мінекономіки

1 хв читати

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарство має намір до 1 січня 2026 року передати все меліоративне майно Держрибагентству, на яке покладено функції реалізації державної політики у сфері меліорації, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв на нараді з керівниками Держводагентства та Держрибагентства.

Міністр наголосив, що все меліоративне майно має бути передано до Держрибагентства, на яке покладено функції реалізації державної політики у сфері меліорації.

"Міністерство приділяє особливу увагу реформі зрошення, ми прагнемо пришвидшити її реалізацію. Зокрема, до 1 грудня плануємо, аби меліоративне майно було передане Держрибагенству та організаціям водокористувачів, якщо надійдуть відповідні запити. Це важливо, аби аграрії могли ефективно працювати", — процитувала його виступ пресслужба міністерства.

Соболєв зазначив, що наразі необхідно сконцентрувати увагу на пошуку ресурсів, в тому числі, грантових, для реконструкції меліоративних систем, підвищення ефективності їх використання, зменшення втрат води та підвищення енергоефективності.

Учасники наради домовилися продовжити роботу щодо оптимізації державних витрат, підвищення ефективності управління, зокрема, в сфері меліорації.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/26a5dac6-473a-4075-b1a2-d58d2e7ada65?lang=uk-UA&title=ReformaZroshennia-MeliorativniSistemiPeredadutOrganizatsiiamVodokoristuvachivDoKintsiaRoku

Теги: #меліорація #відомство #майно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 24.07.2025
Суд зобов’язав Свято-Богоявленський монастир УПЦ (МП) повернути майно Кременецько-Почаївському заповіднику

Суд зобов’язав Свято-Богоявленський монастир УПЦ (МП) повернути майно Кременецько-Почаївському заповіднику

04:28 18.07.2025
Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

15:43 17.07.2025
Апеляційний суд підтвердив вимоги Мін’юсту щодо повернення майна, незаконно відчуженого Комуністичною партією

Апеляційний суд підтвердив вимоги Мін’юсту щодо повернення майна, незаконно відчуженого Комуністичною партією

21:27 22.06.2025
Генпрокурор Кравченко повідомив, що продав службову квартиру, щоб вкласти кошти у більшу

Генпрокурор Кравченко повідомив, що продав службову квартиру, щоб вкласти кошти у більшу

15:13 23.05.2025
Мін’юст скасував продаж нерухомого майна промгрупи "Юнігран" через санкції – юрфірма

Мін’юст скасував продаж нерухомого майна промгрупи "Юнігран" через санкції – юрфірма

12:02 22.05.2025
Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав 2 млрд грн за рік продажів санкційного майна

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав 2 млрд грн за рік продажів санкційного майна

15:05 30.04.2025
Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

21:19 15.04.2025
Рада спростила механізм списання військового майна

Рада спростила механізм списання військового майна

09:29 01.04.2025
Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

Електронне декларування: як змінився майновий стан заступників міністрів у 2024р

16:02 26.03.2025
Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло став доступним у "Дія"

Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло став доступним у "Дія"

ВАЖЛИВЕ

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Миколаївській області - ОВА

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

Дві масштабні пожежі в екосистемах у передмісті Харкова локалізовано, триває їх ліквідація

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА