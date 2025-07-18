Інтерфакс-Україна
Події
04:28 18.07.2025

Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

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Окупаційна адміністрація Криму отримала понад 28 мільйонів доларів прибутку від вилучення та "націоналізації" українського майна в окупованому Криму у першій половині 2025 року, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному зведенні за 17 липня.

У звіті наводять заяву голови державної окупаційної ради Криму Володимира Константинова від 15 липня, що "окупаційна адміністрація продала 25 об'єктів майна, націоналізованих у "ворогів Криму та Росії", заробивши 2,2 мільярда рублів (близько 28 мільйонів доларів) до кримського бюджету за перші шість місяців 2025 року".

"Росія використовує вилучення та націоналізацію об'єктів майна як каральний захід в окупованій Україні, позбавляючи українців їхньої нерухомості. ISW детально повідомляла про те, як Росія також використовує вилучення та націоналізацію майна для отримання прибутку від окупації України, ефективно використовуючи продаж цього майна як джерело доходу для російського бюджету", - йдеться у звіті ISW. Аналітики зазначають, зокрема, що окупаційна адміністрація Криму, схоже, посилює зусилля щодо продажу "націоналізованого майна" і прибуток від "націоналізації" склав 4,8 мільярда рублів (61 мільйон доларів) між 2022 і 2024 роками, тоді як вартість лише за перші шість місяців 2025 року (2,2 мільярда рублів/28 мільйонів доларів) становить майже половину від того, що було отримано за перші два роки повномасштабного вторгнення.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-occupation-update-july-17-2025

Теги: #продаж #окупанти #майно #крим

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