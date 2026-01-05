Зеленський і Поклад обговорили конкретні завдання, щоб окупанти ще більше відчували міць СБУ

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником голови Служби безпеки України Олександром Покладом конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць СБУ.

"Зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились, і цей напрям буде розвиватись і надалі. Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.