Інтерфакс-Україна
Події
15:09 05.01.2026

Зеленський і Поклад обговорили конкретні завдання, щоб окупанти ще більше відчували міць СБУ

1 хв читати
Зеленський і Поклад обговорили конкретні завдання, щоб окупанти ще більше відчували міць СБУ
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником голови Служби безпеки України Олександром Покладом конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць СБУ.

"Зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились, і цей напрям буде розвиватись і надалі. Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Теги: #сбу #зеленський #обговорення

