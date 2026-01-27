Свириденко на петицію: Питання відповідальності за жорстоке поводження з тваринами уже врегульовано

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявляє, що питання створення реєстру осіб, засуджених за жорстоке поводження з тваринами, з обмеженням їх права купувати та утримувати тварин потребує комплексного вирішення в межах удосконалення правового регулювання правочинів.

"На сьогодні законом від 15 липня 2021 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу" вже впроваджено європейські гуманні цінності та стандарти щодо тварин та посилено кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з ними", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Крім того, зазначається, що законом "Про захист тварин від жорстокого поводження" унормоване те, як забороняється утримувати тварин.

"Виходячи з викладеного, порушене в петиції питання щодо запровадження відповідальності за жорстоке поводження з тваринами врегульовано на законодавчому рівні", - додала прем’єр.

В той же час, в уряді заявили, що викладена в петиції пропозиція щодо запровадження обмежень до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене статтею 299 Кримінального кодексу України, у виді заборони на утримання тварин на строк не менше 10 років після відбуття покарання, а також створення реєстру осіб, засуджених за жорстоке поводження з тваринами, з обмеженням їх права купувати та утримувати тварин потребує комплексного вирішення в межах удосконалення правового регулювання правочинів, предметом яких є тварини.

Як повідомлялося, 10 січня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом запровадити кримінальну відповідальність за фізичне насильство над тваринами набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

15 липня 2021 року Верховна Рада законодавчо посилила боротьбу проти жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, прийнятий закон передбачає обов’язкову наявність повідка для вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід (зокрема доберман, німецький дог, німецька вівчарка, ротвейлер, американський бульдог, бультер’єр). Закон забороняє протягом року утримувати тварин людям, на яких було накладено адміністративне стягнення чи застосовувалися заходи впливу за вчинення правопорушення, пов’язаного з жорстоким поводженням з тваринами, а також протягом десяти років з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно осіб, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та провадження у справі було закрито за нереабілітуючими обставинами. Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, спричиняє накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя чи здоров’я. За утримання собак і кішок у місцях, де це заборонено відповідними правилами, вигулювання собак без повідків та намордників, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн).