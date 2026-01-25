Чергова петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 100 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити тривале утримання собак на ланцюгу і запровадити штрафи та мінімальні стандарти утримання не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 24 жовтня і станом на 25 січня вона набрала лише 101 голос із 25 тис. необхідних.

"Пропоную внести зміни до законодавства про захист тварин, які забороняють тривале утримання собак на ланцюгу, встановлюють мінімальні умови утримання та передбачають адміністративні штрафи за порушення", - йшлося в тексті петиції.

На думку автора петиції, тривале прив’язування собаки до ланцюга призводить до фізичних та психічних страждань, травм та соціальної дезадаптації тварин.

У звʼязку з цим, пропонувалося внести до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" окрему норму, яка: забороняє постійне/цілодобове утримання собак на ланцюгу; визначає допустимий максимальний час утримання на прив’язі (наприклад, не більше 2 годин підряд без вигулу); встановлює обов’язкові мінімальні умови (затишний захищений притулок, доступ до чистої води та їжі, щоденні вигули); передбачає адміністративні санкції (штрафи) за порушення та механізми вилучення тварини у разі систематичного жорстокого поводження.

Як повідомлялося, 1 січня петиція на сайті Кабміну із закликом заборонити утримання собак на ланцюгу в Україні не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.