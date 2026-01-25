Інтерфакс-Україна
Події
12:11 25.01.2026

Чергова петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 100 голосів

1 хв читати
Чергова петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 100 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити тривале утримання собак на ланцюгу і запровадити штрафи та мінімальні стандарти утримання не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 24 жовтня і станом на 25 січня вона набрала лише 101 голос із 25 тис. необхідних.

"Пропоную внести зміни до законодавства про захист тварин, які забороняють тривале утримання собак на ланцюгу, встановлюють мінімальні умови утримання та передбачають адміністративні штрафи за порушення", - йшлося в тексті петиції.

На думку автора петиції, тривале прив’язування собаки до ланцюга призводить до фізичних та психічних страждань, травм та соціальної дезадаптації тварин.

У звʼязку з цим, пропонувалося внести до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" окрему норму, яка: забороняє постійне/цілодобове утримання собак на ланцюгу; визначає допустимий максимальний час утримання на прив’язі (наприклад, не більше 2 годин підряд без вигулу); встановлює обов’язкові мінімальні умови (затишний захищений притулок, доступ до чистої води та їжі, щоденні вигули); передбачає адміністративні санкції (штрафи) за порушення та механізми вилучення тварини у разі систематичного жорстокого поводження.

Як повідомлялося, 1 січня петиція на сайті Кабміну із закликом заборонити утримання собак на ланцюгу в Україні не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #собаки #петиція #ланцюг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 23.01.2026
Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

10:33 22.01.2026
Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

17:10 19.01.2026
Собаки-шукачі вибухонебезпечних предметів дозволяють суттєво прискорити розмінування територій України

Собаки-шукачі вибухонебезпечних предметів дозволяють суттєво прискорити розмінування територій України

11:44 19.01.2026
Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

14:22 18.01.2026
Петиція щодо перейменування станції київського метро "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо перейменування станції київського метро "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів

12:09 18.01.2026
Петиція щодо впровадження сучасної системи контейнерів для сортування сміття у Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо впровадження сучасної системи контейнерів для сортування сміття у Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

15:14 17.01.2026
Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання у школах Києва не набрала необхідних голосів

Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання у школах Києва не набрала необхідних голосів

11:45 17.01.2026
Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

13:25 16.01.2026
Прем'єр Угорщини ініціює "національну петицію" проти допомоги Україні – ЗМІ

Прем'єр Угорщини ініціює "національну петицію" проти допомоги Україні – ЗМІ

09:22 15.01.2026
Петиція до Кабміну із закликом перенести та меморіалізувати стелу на в’їзді в Донецьку область не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну із закликом перенести та меморіалізувати стелу на в’їзді в Донецьку область не набрала необхідних голосів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, спалахнула пожежа

Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

Хаменеї сховався в підземному бункері у зв'язку з можливим нападом США на Іран - ЗМІ

Вночі окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув літній чоловік

Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

Голова Держетнополітики: Війна дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи

РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

На Херсонщині через ворожі удари пошкоджено понад 30 будинків, поранено 4 людей - ОВА

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА