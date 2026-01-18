Петиція щодо перейменування станції київського метро "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів

Фото: https://news.dtkt.ua

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 19 листопада 2025 року і станом на 18 січня петиція набрала 2,5 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса". Це можна вважати логічним і виправданим з кількох причин — історичних, символічних і суто практичних", - йшлося у петиції.

Зокрема, автор петиції зазначав, що поет Василь Стус жив і творив у цьому районі на вулиці Чорнобильській, яка знаходиться за кілька хвилин від нинішньої станції метро "Академмістечко".

"Стус — один із найважливіших українських поетів ХХ століття, символ спротиву радянському тоталітаризму, людина, яка загинула в таборі за право бути українцем. Наявність у столиці місця з його ім’ям надає йому гідне вшанування, якому довго заважала радянська влада", - додавав автор.

Як повідомлялося, у 2022 році у Київській міськраді було зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких так чи інакше пов'язані з РФ або її державами-сателітами. Зокрема, станцію "Площа Льва Толстого" хотіли перейменувати на станцію "Василя Стуса". В результаті вона була перейменована на "Площу Українських Героїв".