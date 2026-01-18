Інтерфакс-Україна
14:22 18.01.2026

Петиція щодо перейменування станції київського метро "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо перейменування станції київського метро "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів
Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 19 листопада 2025 року і станом на 18 січня петиція набрала 2,5 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса". Це можна вважати логічним і виправданим з кількох причин — історичних, символічних і суто практичних", - йшлося у петиції.

Зокрема, автор петиції зазначав, що поет Василь Стус жив і творив у цьому районі на вулиці Чорнобильській, яка знаходиться за кілька хвилин від нинішньої станції метро "Академмістечко".

"Стус — один із найважливіших українських поетів ХХ століття, символ спротиву радянському тоталітаризму, людина, яка загинула в таборі за право бути українцем. Наявність у столиці місця з його ім’ям надає йому гідне вшанування, якому довго заважала радянська влада", - додавав автор.

Як повідомлялося, у 2022 році у Київській міськраді було зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких так чи інакше пов'язані з РФ або її державами-сателітами. Зокрема, станцію "Площа Льва Толстого" хотіли перейменувати на станцію "Василя Стуса". В результаті вона була перейменована на "Площу Українських Героїв".

