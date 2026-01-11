Свириденко: Нова система контрактів для військових покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на чергову петицію про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців заявила, що нова система контрактів покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу.

"Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця Збройних сил, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 000 гривень на місяць. Одночасно повідомляємо, що пріоритетом бюджету є безпека і оборона. Усі власні надходження уряд спрямовує на сили оборони - забезпечення озброєнням, технікою, боєприпасами, грошове забезпечення військових та підтримку їх родин, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів", - йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Крім того, вона зазначила, що урядом надіслано до Верховної Ради законопроект щодо переходу сил оборони на комплектування за контрактом шляхом запровадження мотиваційних контрактів.

"Нова система контрактів покликана стати ключовим чинником у підвищенні мотивації особового складу та забезпеченні стабільності професійної армії, оновленні системи мотиваційних виплат для осіб, які будуть укладати контракти за осучасненим законодавством з питань проходження військової служби", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 22 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям як мінімум удвічі набрала необхідної для розгляду кількості голосів. У відповідь тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових спроможностей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

21 серпня ще одна петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн/міс. набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що кошти держбюджету насамперед спрямовуються на військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Вона додала, що мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис. грн на місяць.

2 жовтня депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") повідомив, що пропонує передбачити підвищення до 50 тис. грн мінімальне грошове забезпечення військових у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

На початку грудня міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але будуть запроваджені нові контракти з покращеними фінансовими умовами.

25 грудня 2025 року чергова петиція на сайті Кабміну із закликом невідкладно підвищити грошове забезпечення військовослужбовців Сил оборони України до 60 тис./міс. набрала необхідну для розгляду кількість голосів.