Інтерфакс-Україна
Події
15:01 25.01.2026

Петиція до Кабміну про забезпечення хворих на цукровий діабет сенсорами моніторингу рівня глюкози набрала 25 тис. голосів

1 хв читати

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом забезпечити хворих на цукровий діабет 1-го типу сенсорами безперервного моніторингу рівня глюкози в крові за державний кошт набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 7 листопада, і станом на 24 січня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Пацієнти щодня змушені вимірювати рівень цукру в середньому 10 разів на добу, що болісно й виснажливо. Сенсори дозволяють контролювати глюкозу цілодобово, без проколів пальців, своєчасно реагувати на небезпечні коливання та уникати ускладнень.

Такі пристрої необхідні не лише дітям, а й дорослим, які працюють, мають сім’ї, відповідають за безпеку на роботі чи в дорозі", - йдеться в петиції.

У зв’язку з цим автор закликає Міністерство охорони здоров’я і уряд внести сенсори моніторингу глюкози до переліку засобів, що отримують державне фінансування або відшкодування, нарівні з інсулінами.

Теги: #діабет #моніторинг #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:23 25.01.2026
Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

12:11 25.01.2026
Чергова петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 100 голосів

Чергова петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 100 голосів

09:24 23.01.2026
Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

10:33 22.01.2026
Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

11:44 19.01.2026
Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

14:22 18.01.2026
Петиція щодо перейменування станції київського метро "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо перейменування станції київського метро "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідних для розгляду голосів

12:09 18.01.2026
Петиція щодо впровадження сучасної системи контейнерів для сортування сміття у Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо впровадження сучасної системи контейнерів для сортування сміття у Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

15:14 17.01.2026
Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання у школах Києва не набрала необхідних голосів

Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання у школах Києва не набрала необхідних голосів

11:45 17.01.2026
Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

13:25 16.01.2026
Прем'єр Угорщини ініціює "національну петицію" проти допомоги Україні – ЗМІ

Прем'єр Угорщини ініціює "національну петицію" проти допомоги Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Одна людина постраждала в Харкові через удар БпЛА

Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку поблизу ТЦ - мер Харкова

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

Обсяг наданої Вільнюсом військової допомоги Україні перевищив EUR1 млрд - литовський президент

Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

Рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт

Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА