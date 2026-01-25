Петиція до Кабміну про забезпечення хворих на цукровий діабет сенсорами моніторингу рівня глюкози набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом забезпечити хворих на цукровий діабет 1-го типу сенсорами безперервного моніторингу рівня глюкози в крові за державний кошт набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 7 листопада, і станом на 24 січня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Пацієнти щодня змушені вимірювати рівень цукру в середньому 10 разів на добу, що болісно й виснажливо. Сенсори дозволяють контролювати глюкозу цілодобово, без проколів пальців, своєчасно реагувати на небезпечні коливання та уникати ускладнень.

Такі пристрої необхідні не лише дітям, а й дорослим, які працюють, мають сім’ї, відповідають за безпеку на роботі чи в дорозі", - йдеться в петиції.

У зв’язку з цим автор закликає Міністерство охорони здоров’я і уряд внести сенсори моніторингу глюкози до переліку засобів, що отримують державне фінансування або відшкодування, нарівні з інсулінами.