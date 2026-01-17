Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання у школах Києва не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом забезпечити безперебійне електропостачання у школах столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 18 листопада 2025 року і станом на 17 січня петиція набрала 2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"У зв’язку з регулярними відключеннями світла діти в школах змушені перебувати в умовах, що ускладнюють освітній процес та створюють дискомфорт. Без стабільного електропостачання неможливе повноцінне навчання, якісна робота педагогів, та нормальна організація харчування", - йшлося у петиції.

Через це автор петиції просив: включення закладів освіти до переліку об’єктів критичної інфраструктури, які не підлягають плановим відключенням, або забезпечення шкіл автономними джерелами енергії (генераторами, акумуляторами, системами резервного живлення), що дозволить уникнути перерв у навчальному процесі.